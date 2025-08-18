Серпень поки що не балується: чи може зіпсуватися погода в Києві найближчими днями

Чого очікувати протягом вівторка-середи

Найближчі дні серпня обіцяють киянам літню погоду — сонячну, теплу та бездощову. Упродовж 19-20 серпня лише іноді на небі плаватимуть хмари.

Повітря цими днями може прогрітися до максимальних 25…26 теплих градусів вдень. Про це повідомили у Погода.Мета та Meteofor.

У вівторок та середу, 19-20 серпня, за прогнозами Погода.Мета очікується тепла, але трошки хмарна погода. Хоча сонце місцями прогріватиме землю.

Причому температура в ці дні підійматиметься — з 22 до 25 теплих градусів вдень та з 13 до 15 теплих градусів вночі. Вітер буде слабкий, до 3 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

За даними ресурсу Meteofor, протягом цих двох діб буде переважно сонячно та без опадів. Температура вдень сягатиме 23…26 теплих градусів, а вночі знизиться до +13…14 °С.

Водночас вітер буде помірний, до 6–7 м/с.

Якою буде температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні вжарить до +40 градусів. Синоптики прогнозують, що серпень ще "потішить" містян своїми подарунками.

Хоча до нової хвилі спеки ще можуть прийти потужні грози, які охоплять значну частину території нашої країни.