Серпень поки що не балується: чи може зіпсуватися погода в Києві найближчими днями
Чого очікувати протягом вівторка-середи
Найближчі дні серпня обіцяють киянам літню погоду — сонячну, теплу та бездощову. Упродовж 19-20 серпня лише іноді на небі плаватимуть хмари.
Повітря цими днями може прогрітися до максимальних 25…26 теплих градусів вдень. Про це повідомили у Погода.Мета та Meteofor.
У вівторок та середу, 19-20 серпня, за прогнозами Погода.Мета очікується тепла, але трошки хмарна погода. Хоча сонце місцями прогріватиме землю.
Причому температура в ці дні підійматиметься — з 22 до 25 теплих градусів вдень та з 13 до 15 теплих градусів вночі. Вітер буде слабкий, до 3 м/с.
За даними ресурсу Meteofor, протягом цих двох діб буде переважно сонячно та без опадів. Температура вдень сягатиме 23…26 теплих градусів, а вночі знизиться до +13…14 °С.
Водночас вітер буде помірний, до 6–7 м/с.
Хоча до нової хвилі спеки ще можуть прийти потужні грози, які охоплять значну частину території нашої країни.