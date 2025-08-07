В Україні продають кішку рідкісної породи за ціною машини (фото)
Кішки цієї породи дуже спокійні, не агресивні та розумні
На популярній українській онлайн-платформі оголошень продають кішку породи британська золотиста шиншила. Виразні зелені очі, густа вовна з унікальним забарвленням, інтелект і прихильність до свого господаря — це саме те, що виділяє цю кішку серед інших.
Автор оголошення вказує, що в наявності — коти та кішки вже підрослі, з родоводом у розведенні. Тварини мають документи WCF (Всесвітня Федерація Котів), що підтверджують походження та породну приналежність.
Вартість британської золотистої шиншили – 6 тисяч євро (приблизно 287 тисяч гривень).
Для порівняння, на цю суму можна придбати, наприклад, автомобіль. На сайті оголошень ми знайшли безліч варіантів за такою ж ціною або навіть дешевшими.
Особливості породи
Британські золотисті шиншили бувають короткошерсті та довгошерсті. Кішки цієї породи дуже спокійні, не агресивні та розумні. Тварини не прагнуть постійних фізичних навантажень і ведуть розмірений, малоактивний спосіб життя.
Золотисте забарвлення у британських шиншил отримують через складну селекційну роботу з певними генетичними лініями. Це результат поєднання кількох генів, які відповідають за колір підшерстя.
Дуже прив’язані до господаря, але досить незалежні. Британські кішки відмінно ладнають з іншими домашніми тваринами, навіть із собаками. Це одна з найвихованіших порід, з легкістю привчається до кігтеточки та лотка.
