В Україні продають кішку рідкісної породи за ціною машини (фото)

На популярній українській онлайн-платформі оголошень продають кішку породи британська золотиста шиншила. Виразні зелені очі, густа вовна з унікальним забарвленням, інтелект і прихильність до свого господаря — це саме те, що виділяє цю кішку серед інших.

Автор оголошення вказує, що в наявності — коти та кішки вже підрослі, з родоводом у розведенні. Тварини мають документи WCF (Всесвітня Федерація Котів), що підтверджують походження та породну приналежність.

Вартість британської золотистої шиншили – 6 тисяч євро (приблизно 287 тисяч гривень).

Британська золотиста шиншила. Фото: ОЛХ

Для порівняння, на цю суму можна придбати, наприклад, автомобіль. На сайті оголошень ми знайшли безліч варіантів за такою ж ціною або навіть дешевшими.

Порівняння ціни кішки з цінами на машини. Фото: скріншот AutoRia

Особливості породи

Британські золотисті шиншили бувають короткошерсті та довгошерсті. Кішки цієї породи дуже спокійні, не агресивні та розумні. Тварини не прагнуть постійних фізичних навантажень і ведуть розмірений, малоактивний спосіб життя.

Золотисте забарвлення у британських шиншил отримують через складну селекційну роботу з певними генетичними лініями. Це результат поєднання кількох генів, які відповідають за колір підшерстя.

Дуже прив’язані до господаря, але досить незалежні. Британські кішки відмінно ладнають з іншими домашніми тваринами, навіть із собаками. Це одна з найвихованіших порід, з легкістю привчається до кігтеточки та лотка.

