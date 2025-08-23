Ледь втримує. Український рибалка впіймав справжнього річкового монстра (відео)

Місцевий рибалка похвалився уловом

На Тернопільщині рибалка спіймав справжнісінького гіганта — білого амура вагою понад 10 кілограмів. Чоловік вважає цей улов рекордним для себе та поділився знімками трофейної риби в соцмережах.

Відео з величезною рибиною чоловік опублікував у ТікТоці. Судячи з десятків відео, чоловік захоплюється риболовлею.

За словами рибалки, йому вдалося побити власний рекорд. Раніше він ловив значно менших екземплярів, тому цей улов став справжньою несподіванкою. Чоловік не розкриває точне місце лову, але воно розташоване на території Тернопільської області.

Що таке білий амур

Білий амур може досягати довжини до 120 сантиметрів та ваги до 30-35 кілограмів. Це велика риба сімейства коропових. В Україні її розводять, зариблюючи водойми для того, щоб очистити воду від макрофітів. Вона швидко зростає та має смачне і жирне м'ясо, яке називають ніжним та "благородним". До того ж, на відміну від коропа, його м'ясо не має характерного рибного присмаку. У природних умовах зустрічається у річках басейну Амура, але успішно акліматизувалася у водоймах України.

