Українські рибалки похизувалися рибою-велетнем (відео)

Коропа понад 4 кг треба відпускати

Риболовля в Україні дуже поширене захоплення. Рибалки хизуються уловом, у Тернопільській області чоловік упіймав 12-кілограмову рибину.

Відео улову чоловіків у Facebook опублікував Михайло Апостол. Рибалки кажуть, що вага риби (ймовірно це короп) — 12 кілограмів. Рибу виловили селі Ласківці Тернопільської області 20 серпня. Після зважування коропа відпустили.

Риболовля у селі Ласківці

Як вказано на сайті rivnefish.com, у ставі села Ласківці є великий карась, короп, плотва. Короп до 1 кг і від 4 кг відпускається, що й зробили рибалки. Можна брати загалом 4 кг коропа, а карася — без обмежень.

Риболовля платна — ціна за добу 400 гривень. Дозволено ловити на три вудилища. Рибалки попереджають, що дорога до села, а особливо до самого ставу складна.

Короп — одна з найпоширеніших прісноводних риб

Ця риба родини коропових відрізняється здатністю виживати в різних умовах, що робить її ідеальним об'єктом для рибальства. Тіло коропа міцне та товсте, з великою лускою. Його характерна риса — вусики біля рота, які допомагають коропу шукати їжу на дні. Харчується дрібними безхребетними, личинками комах, молюсками та рослинами. Короп може виростати дуже великим, іноді вага дорослої особини може перевищувати 20 кілограмів.

Короп

