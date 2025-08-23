Едва удерживает. Украинский рыбак поймал настоящего речного монстра (видео)

Местный рыбак похвастался уловом

В Тернопольской области рыбак поймал настоящего гиганта — белого амура весом более 10 килограммов. Муж считает этот улов рекордным для себя и поделился снимками трофейной рыбы в соцсетях.

Видео с огромной рыбой мужчина опубликовал в ТикТоке. Судя по десяткам видео, мужчина увлекается рыбалкой.

По словам рыбака, ему удалось побить собственный рекорд. Ранее он ловил гораздо меньших экземпляров, поэтому этот улов стал настоящей неожиданностью. Мужчина не раскрывает точное место ловли, но оно расположено на территории Тернопольской области.

Что такое белый амур

Белый амур может достигать длины до 120 см и веса до 30-35 кг. Это крупная рыба семейства карповых. В Украине ее разводят, зарыбливая водоемы для очистки воды от макрофитов. Она быстро растет и имеет вкусное и жирное мясо, которое называют нежным и благородным. К тому же, в отличие от карпа, его мясо не имеет характерного рыбного привкуса. В естественных условиях встречается в реках бассейна Амура, но успешно акклиматизировалась в водоемах Украины.

