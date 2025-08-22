"Частково придатний". Українці впіймали аномальну рибу та насмішили мережу (відео)

Улов чималенький — півтора кілограма

Риболовля в Україні — дуже поширене захоплення, рибалки часто хизуються величезними рибами. Цього ж разу на вудку потрапила риба аномальної тілобудови.

Відео дивного улову опублікував у Facebook Руслан Лева. У півторакілограмового ляща неприродно маленький хвіст. Крім того, тіло має вигин за заднім плавником. Така форма нехарактерна для ляща.

Зазвичай лящ має широке тіло, що плавно звужується до хвоста без вигинів

Що могло стати причиною аномалії

Рибалки висувають припущення, що могло стати причиною пошкодження хребта риби. Один з чоловіків думає, що це наслідок удару током від електровудки. Електровудка використовує електричний струм для масового оглушення або вбивства риби у водоймі. Вони заборонені, проте деякі недобросовісні люди все ж використовують електровудки.

Інший чоловік на відео схиляється до думки, що аномальне тіло риби — наслідок сітки. Можливо в дитинстві лящ потрапив у сітку, та намагаючись вирватися пошкодив хребет. Врешті решт він звільнився, але тепер його тіло зміненої форми.

Що пишуть у мережі

Більшість коментаторів підтримали думку, що тіло риби стало таким через електровудку. Хтось припускає, що колись лящ втік від щуки й хижачка пошкодила його тіло. Є й смішні коментарі:

Сколіоз + протрузії

Частково придатний

