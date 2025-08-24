З Днем незалежності, українці! Патріотичні листівки і теплі привітання для соцмереж
У неділю, 24 серпня, відзначається велике та важливе державне свято – День незалежності України. Цього дня 1991 року Верховною Радою було прийнято Акт проголошення незалежності України, що стало ключовим моментом в історії країни.
У День незалежності українці вітають одне одного із цим великим святом. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, а також поздоровлення своїми словами, щоб ви могли привітати близьких зі святом.
Привітання та листівки з Днем незалежності 2025
Друзі, із Днем Незалежності України! Нехай наша країна процвітає, а в серцях кожного українця живе гордість за нашу свободу. Бажаю миру, єдності та світлого майбутнього!
***
З Днем Незалежності, Україно! Нехай наша земля завжди буде вільною та сильною. Бажаю всім нам миру, щастя та нових перемог!
Вітаю із Днем Незалежності! Нехай наша країна сяє, як яскраве сонце, а кожен новий день приносить надію та радість. Разом ми непереможні!
***
Зі святом, українці! День Незалежності – це символ нашої сили та єдності. Нехай у кожному домі буде мир, а в серцях любов до України!
З Днем Незалежності, рідна Україно! Бажаю кожному з нас міцності духу та віри у краще майбутнє. Нехай наша країна завжди буде вільною!
***
Вітаю із Днем Незалежності! Нехай наша Україна цвіте, а її народ живе у мирі та достатку. Зі святом, українці!
З Днем Незалежності, моя Україно! Бажаю нам усім стійкості, єдності та яскравих надій. Нехай наша країна завжди йде вперед!
***
Друзі, із Днем Незалежності! Нехай наша Україна буде сильною, а її люди щасливими. Бажаю миру та процвітання кожному з нас!
Зі святом Незалежності, українці! Нехай наша свобода зміцнюється з кожним днем, а країна сяє красою та силою. Мирного неба нам усім!
***
З Днем Незалежності, рідні! Нехай наша Україна завжди буде гордістю для нас, а її майбутнє світлим і благополучним. Зі святом!
