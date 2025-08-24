З Днем незалежності, українці! Патріотичні листівки і теплі привітання для соцмереж

Цього дня привітайте близьких із державним святом

У неділю, 24 серпня, відзначається велике та важливе державне свято – День незалежності України. Цього дня 1991 року Верховною Радою було прийнято Акт проголошення незалежності України, що стало ключовим моментом в історії країни.

У День незалежності українці вітають одне одного із цим великим святом. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, а також поздоровлення своїми словами, щоб ви могли привітати близьких зі святом.

Привітання та листівки з Днем незалежності 2025

Друзі, із Днем Незалежності України! Нехай наша країна процвітає, а в серцях кожного українця живе гордість за нашу свободу. Бажаю миру, єдності та світлого майбутнього!

З Днем Незалежності, Україно! Нехай наша земля завжди буде вільною та сильною. Бажаю всім нам миру, щастя та нових перемог!

Листівки із Днем незалежності України

Вітаю із Днем Незалежності! Нехай наша країна сяє, як яскраве сонце, а кожен новий день приносить надію та радість. Разом ми непереможні!

Зі святом, українці! День Незалежності – це символ нашої сили та єдності. Нехай у кожному домі буде мир, а в серцях любов до України!

З Днем Незалежності, рідна Україно! Бажаю кожному з нас міцності духу та віри у краще майбутнє. Нехай наша країна завжди буде вільною!

Вітаю із Днем Незалежності! Нехай наша Україна цвіте, а її народ живе у мирі та достатку. Зі святом, українці!

З Днем Незалежності, моя Україно! Бажаю нам усім стійкості, єдності та яскравих надій. Нехай наша країна завжди йде вперед!

Друзі, із Днем Незалежності! Нехай наша Україна буде сильною, а її люди щасливими. Бажаю миру та процвітання кожному з нас!

Зі святом Незалежності, українці! Нехай наша свобода зміцнюється з кожним днем, а країна сяє красою та силою. Мирного неба нам усім!

З Днем Незалежності, рідні! Нехай наша Україна завжди буде гордістю для нас, а її майбутнє світлим і благополучним. Зі святом!

