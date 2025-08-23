Рус

Комфортно буде тільки в кількох областях: який неприємний сюрприз підготувала погода на День Незалежності (карта)

Галина Михайлова
Грози та дощі не дадуть перепочити
Грози та дощі не дадуть перепочити. Фото Колаж "Телеграф"

Погода наробить клопоту

Заливати не припинить — дощі на заході Україні і не думають вгамовуватися. Ба більше — до кінця тижня прохолода та вологість розповзеться і далі.

Український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що за 24-25 серпня свіже повітря дійде і до півдня, і до сходу. Ці частини Україні, наразі дуже спекотні, охолодяться до +24…+29°С.

Детальний прогноз погоди до кінця літа в матеріалі: Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня

Дощитиме та гримітиме в Україні на День Незалежності майже в усіх областях. Гідрометцентр України дає прогноз, що без опадів обійдуться тільки Чернігів, Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпро та Крим. Температура не перевищуватиме +27…+27 градусів вдень, вночі ж в цих областях місцями спускатиметься до +13.

Центр України буде з теплою погодою, хоч і дуже мокрою, до +23 градусів вдень, а вночі — в середньому +13. Захід та столицю заливатиме. В Києві 24 серпня вдень прогнозують максимум до +19 градусів.

Погода на 24 серпня в Україні
Погода на 24 серпня в Україні

За даними порталу ventusky, західну частину України накриють чималі дощі. Епіцентр — Закарпаття, Чернівці та Прикарпаття. Тут обіцяють до 10 мм опадів. Температура в регіоні впаде ще сильніше, зокрема у Львові на День Незалежності обіцяють до +18 максимум, хоча за цим прогнозом, обійдеться без грози.

Де в Україні на 24 серпня прогнозують опади
Де в Україні на 24 серпня прогнозують опади

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав про погоду в Києві на День Незалежності. Загалом 23 та 24 серпня очікується зниження температури.

