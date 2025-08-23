Комфортно буде тільки в кількох областях: який неприємний сюрприз підготувала погода на День Незалежності (карта)

Погода наробить клопоту

Заливати не припинить — дощі на заході Україні і не думають вгамовуватися. Ба більше — до кінця тижня прохолода та вологість розповзеться і далі.

Український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що за 24-25 серпня свіже повітря дійде і до півдня, і до сходу. Ці частини Україні, наразі дуже спекотні, охолодяться до +24…+29°С.

Детальний прогноз погоди до кінця літа в матеріалі: Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня

Дощитиме та гримітиме в Україні на День Незалежності майже в усіх областях. Гідрометцентр України дає прогноз, що без опадів обійдуться тільки Чернігів, Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпро та Крим. Температура не перевищуватиме +27…+27 градусів вдень, вночі ж в цих областях місцями спускатиметься до +13.

Центр України буде з теплою погодою, хоч і дуже мокрою, до +23 градусів вдень, а вночі — в середньому +13. Захід та столицю заливатиме. В Києві 24 серпня вдень прогнозують максимум до +19 градусів.

Погода на 24 серпня в Україні

За даними порталу ventusky, західну частину України накриють чималі дощі. Епіцентр — Закарпаття, Чернівці та Прикарпаття. Тут обіцяють до 10 мм опадів. Температура в регіоні впаде ще сильніше, зокрема у Львові на День Незалежності обіцяють до +18 максимум, хоча за цим прогнозом, обійдеться без грози.

Де в Україні на 24 серпня прогнозують опади

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав про погоду в Києві на День Незалежності. Загалом 23 та 24 серпня очікується зниження температури.