С Днем независимости, украинцы! Патриотические открытки и теплые поздравления для соцсетей

В этот день поздравьте близких с государственным праздником

В воскресенье, 24 августа, отмечается большой и важный государственный праздник — День независимости Украины. В этот день в 1991 году Верховной Радой был принят Акт провозглашения независимости Украины, что стало ключевым моментом в истории страны.

В День независимости украинцы поздравляют друг друга с этим большим праздником. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, а также поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить близких с праздником.

Поздравления и открытки с Днем независимости 2025

Друзья, с Днём Независимости Украины! Пусть наша страна процветает, а в сердцах каждого украинца живет гордость за нашу свободу. Желаю мира, единства и светлого будущего!

***

С Днём Независимости, Украина! Пусть наша земля всегда будет свободной и сильной. Желаю всем нам мира, счастья и новых побед!

Открытки с Днем независимости Украины

Поздравляю с Днём Независимости! Пусть наша страна сияет, как яркое солнце, а каждый день приносит надежду и радость. Вместе мы непобедимы!

***

С праздником, украинцы! День Независимости — это символ нашей силы и единства. Пусть в каждом доме будет мир, а в сердцах — любовь к Украине!

Открытки с Днем независимости Украины

С Днём Независимости, родная Украина! Желаю каждому из нас крепости духа и веры в лучшее будущее. Пусть наша страна всегда будет свободной!

***

Поздравляю с Днём Независимости! Пусть наша Украина цветёт, а её народ живёт в мире и достатке. С праздником, братья и сёстры!

Открытки с Днем независимости Украины

С Днём Независимости, моя Украина! Желаю нам всем стойкости, единства и ярких надежд. Пусть наша страна всегда идёт вперёд!

***

Друзья, с Днём Независимости! Пусть наша Украина будет сильной, а её люди — счастливыми. Желаю мира и процветания каждому дому!

Открытки с Днем независимости Украины

С праздником Независимости, украинцы! Пусть наша свобода крепнет с каждым днём, а страна сияет красотой и силой. Мирного неба нам всем!

***

С Днём Независимости, родные! Пусть наша Украина всегда будет гордостью для нас, а ее будущее — светлым и благополучным. С праздником!

Открытки с Днем независимости Украины

Открытки с Днем независимости Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой неприятный сюрприз подготовила погода на День Независимости. Комфортно будет только в нескольких областях.