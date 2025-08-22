Рус

Ви точно не знали цього про свого улюбленця. Цікаві факти про котів

Олена Руденко
Коти — неймовірні створіння
Коти — неймовірні створіння. Фото Колаж "Телеграф"

Вони перебувають в тісному співіснуванні з людиною понад 9500 років та є найпоширенішою хатньою твариною

Коти є домашніми улюбленцями багатьох українців. Ці тварини живуть поруч з людьми сотні років, проте є факти про котів, які мало хто знає.

Про це розповіли у відео каналу "Pro Tvaryn". Деякі з маловідомих фактів про котів дійсно вражають.

Коти не відчувають солодкий смак

Організм котів не потребує цукрів. Вони є облігатними хижаками — тобто їх організм отримує всі необхідні поживні речовини з м'яса інших тварин. Тому на відміну від людей чи всеїдних тварин, у кішок просто немає функціонального гена, який відповідає за розпізнавання солодкого смаку.

Тіло цих тварин не має ферментів для ефективного засвоєння вуглеводів. Цукор — це загальна назва групи простих вуглеводів, таких як глюкоза, фруктоза та сахароза. Тому солодке не лише не приваблює кішок, але й може завдати шкоди — викликати ожиріння, діабет, порушення метаболізму.

Кіт їсть морозиво
Люди вважають, що коти люблять морозиво за солодкий смак

Коли люди пригощають котів морозивом чи печивом, пухнастики їдять їх не через "смачний" солодкий смак, а через запах молока чи жиру.

Муркотіння кота — лікувальне

Цей вібруючий звук коти видають завдяки роботі м'язів гортані та голосових зв'язок. Це не тільки вираження задоволення, а й спосіб самозаспокоєння та комунікації. Кішки можуть муркотіти, щоб зняти стрес та привернути увагу.

Крім того, муркотіння для кота, це своєрідні ліки. Вібрації на частоті 25-150 Гц які сприятливо впливають на кістки та м'язи, полегшують біль та прискорює відновлення після травм.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна стригти вуса котам. Це — високочутливі сенсорні органи, які грають роль в орієнтуванні тварини.

