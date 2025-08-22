Ви точно не знали цього про свого улюбленця. Цікаві факти про котів

Вони перебувають в тісному співіснуванні з людиною понад 9500 років та є найпоширенішою хатньою твариною

Коти є домашніми улюбленцями багатьох українців. Ці тварини живуть поруч з людьми сотні років, проте є факти про котів, які мало хто знає.

Про це розповіли у відео каналу "Pro Tvaryn". Деякі з маловідомих фактів про котів дійсно вражають.

Коти не відчувають солодкий смак

Організм котів не потребує цукрів. Вони є облігатними хижаками — тобто їх організм отримує всі необхідні поживні речовини з м'яса інших тварин. Тому на відміну від людей чи всеїдних тварин, у кішок просто немає функціонального гена, який відповідає за розпізнавання солодкого смаку.

Тіло цих тварин не має ферментів для ефективного засвоєння вуглеводів. Цукор — це загальна назва групи простих вуглеводів, таких як глюкоза, фруктоза та сахароза. Тому солодке не лише не приваблює кішок, але й може завдати шкоди — викликати ожиріння, діабет, порушення метаболізму.

Люди вважають, що коти люблять морозиво за солодкий смак

Коли люди пригощають котів морозивом чи печивом, пухнастики їдять їх не через "смачний" солодкий смак, а через запах молока чи жиру.

Муркотіння кота — лікувальне

Цей вібруючий звук коти видають завдяки роботі м'язів гортані та голосових зв'язок. Це не тільки вираження задоволення, а й спосіб самозаспокоєння та комунікації. Кішки можуть муркотіти, щоб зняти стрес та привернути увагу.

Крім того, муркотіння для кота, це своєрідні ліки. Вібрації на частоті 25-150 Гц які сприятливо впливають на кістки та м'язи, полегшують біль та прискорює відновлення після травм.

