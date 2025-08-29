Удобріть баклажани зараз і врожай будете збирати до морозів: що потрібно зробити

Є спеціальне підживлення, яке захистить баклажани від поширеної болячки

Кінець серпня та початок вересня — час коли на городі достигають і плодоносять баклажани. У цей період овочі можуть піддаватися такому захворюванню, як фузаріозне в’янення. Тому варто подбати про них і вчасно внести підгодівлю, яка запобігатиме розвитку цієї грибкової хвороби,

"Телеграф" розповість, як боротися з фузаріозним в’яненням баклажанів, щоб овочі плодоносили аж до морозів.

Чим удобрити баклажани?

У тік-ток акаунті "dachnyk_ua" опублікували відео, в якому автор розповідає, чим потрібно удобрювати баклажани, щоб захистити їх від фузаріозного в’янення. За словами автора, після такої обробки, овочі добре розвиватимуться та плодоноситимуть.

Баклажани в період дозрівання потребують підживлення

Для обробки та підживлення баклажанів вам знадобиться фітоспорин. Це біологічний фунгіцид для захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб. Потрібно розчинити 1 столову ложку фітоспоринової пасти на 10 лістрів води.

При цьому частину цього розчину потрібно внести під корінь рослини — полити баклажани для підживлення. А другу частину розпорошити на листя рослини зверху для боротьби з грибковою хворобою. Таким чином, через короткий час ви побачите, що баклажани здорові і добре плодоносять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що настав час викопувати моркву на городі. Дивіться на бадилля та тріщини.