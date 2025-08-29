Удобріть баклажани зараз і врожай будете збирати до морозів: що потрібно зробити
Є спеціальне підживлення, яке захистить баклажани від поширеної болячки
Кінець серпня та початок вересня — час коли на городі достигають і плодоносять баклажани. У цей період овочі можуть піддаватися такому захворюванню, як фузаріозне в’янення. Тому варто подбати про них і вчасно внести підгодівлю, яка запобігатиме розвитку цієї грибкової хвороби,
"Телеграф" розповість, як боротися з фузаріозним в’яненням баклажанів, щоб овочі плодоносили аж до морозів.
Чим удобрити баклажани?
У тік-ток акаунті "dachnyk_ua" опублікували відео, в якому автор розповідає, чим потрібно удобрювати баклажани, щоб захистити їх від фузаріозного в’янення. За словами автора, після такої обробки, овочі добре розвиватимуться та плодоноситимуть.
Для обробки та підживлення баклажанів вам знадобиться фітоспорин. Це біологічний фунгіцид для захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб. Потрібно розчинити 1 столову ложку фітоспоринової пасти на 10 лістрів води.
При цьому частину цього розчину потрібно внести під корінь рослини — полити баклажани для підживлення. А другу частину розпорошити на листя рослини зверху для боротьби з грибковою хворобою. Таким чином, через короткий час ви побачите, що баклажани здорові і добре плодоносять.
