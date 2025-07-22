Будете збирати відрами: чим обприскати помідори і перці в липні для підвищення врожайності

Цей садівницький лайфхак допоможе збільшити врожайність овочів

Вирощування помідорів та перцю на своїй ділянці — заняття цікаве та корисне, але й потребує зусиль. Влітку овочі потребують додаткових джерел поживних речовин, щоб пережити спеку і дати хороший урожай.

"Телеграф" розповість, чим обприскати томати та перці на городі, щоб підвищити їхню врожайність.

Чим удобрити помідори та перці в липні?

Є багато покупних засобів для удобрення помідорів та перців на городі. Однак розчин для обприскування можна приготувати самостійно, пише Express. Для цього вам знадобиться англійська сіль, або як її ще називають сіль Епсома.

Це природний мінерал, багатий на магній і сірку. Він чудово підходить для підживлення садових рослин та овочів, у тому числі томатів та перцю.

Справа в тому, що магній відіграє важливу роль у перетворенні сонячного світла на енергію. Це допомагає помідорам та перцям краще засвоювати поживні речовини з ґрунту, що у свою чергу забезпечує щедріший урожай. А сірка сприяє зміцненню кореневої системи рослин та допомагає утримувати вологу, що також сприятливо позначається на врожайності. Крім того, англійська сіль здатна покращувати смакові якості перцю та томатів.

Все, що вам потрібно, це зробити розчин з однієї столової ложки солі Епсома і 4,5 літрів води. Потім перелийте розчин у ємність з пульверизатором і розпорошіть на листя та стебла помідорів та перців. Найкраще робити це вранці, щоб не обпалити рослини.

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