Удобрите баклажаны сейчас и урожай будете собирать до морозов: что нужно сделать

Есть специальная подкормка, которая защитит баклажаны от распространенной болячки

Конец августа и начало сентября — время когда на огороде поспевают и плодоносят баклажаны. В этот период овощи могут подвергаться такому заболеванию, как фузариозное увядание. Поэтому стоит позаботится о них и вовремя внести подкормку, которая предотвратит развитие этой грибковой болезни,

"Телеграф" расскажет, как бороться с фузариозным увяданием баклажанов, чтобы овощи плодоносили аж до морозов.

Чем удобрить баклажаны?

В тик-ток аккаунте "dachnyk_ua" опубликовали видео, в котором автор рассказывает, чем нужно удобрять баклажаны чтобы защитить их от фузариозного увядания. По словам автора, после такой обработки, овощи будут хорошо развиваться и плодоносить.

Баклажаны в период созревания требуют подкормки

Для обработки и подкормки баклажанов вам понадобится фитоспорин. Это биологический фунгицид для защиты растений от грибковых и бактериальных болезней. Нужно растворить 1 столовую ложку фитоспориновой пасты на 10 литров воды.

При этом часть этого раствор нужно внести под корень растения — полить баклажаны для подкормки. А вторую часть распылить на листья растения сверху для борьбы с грибковой болезнь. Таким образом спустя короткое время вы увидите, что баклажаны здоровые и хорошо плодоносят.

