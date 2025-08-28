Дивіться на бадилля і тріщини: як зрозуміти, що настав час викопувати моркву на городі

Є деякі ознаки, які вказують, що настав час збирати моркву

Початок осені — період збирання врожаю, вирощеного на городі своїми руками. У цей час копають не лише картоплю, а й моркву. Однак потрібно враховувати деякі ознаки, які точно вкажуть, коли можна прибирати цей коренеплід із городу.

Коли викопувати моркву на городі?

Коли викопувати моркву на городі?

Дуже важливо викопати моркву вчасно. Ранні сорти дозрівають наприкінці липня – на початку серпня. А ось пізніші можна копати наприкінці серпня — на початку вересня. Про це розповідає автор відео в тік-то акаунті "dachnyk_ua".

За його словами, є надійні ознаки, які вкажуть, що морква вже дозріла та готова до викопування. Так, досвідчений дачник радить дивитися на бадилля — якщо воно ще зелене та пружне, а погода на вулиці не дощова, то моркву ще на деякий час можна залишити в землі.

Якщо ж нижнє бадилля моркви вже пожовкло і лягає по грунту, то овоч можна сміливо викопувати — він вже максимально виріс і набрав смаку. Така вчасно викопана морква довго зберігатиметься. Однак якщо бачите, що йде дощова погода, то моркву варто одразу викопувати, щоб вона не почала гнити і тріскати від зайвої вологи.

До речі про тріщини. Якщо у вашому регіоні часто йдуть дощі, перевірте моркву на предмет тріщин. Викопайте кілька коренеплодів і оцініть їхній стан — якщо починаються тріщини, моркву краще одразу збирати, щоб не зіпсувався весь урожай.

