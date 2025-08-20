Не допускайте цієї поширеної помилки при збиранні цибулі: що не можна робити, щоб овоч не згнив

Серпень — саме час збирати врожай цибулі з городу

Вирощування цибулі — завдання трудомістке, але цікаве, а домашній урожай точно кращий за покупний. У серпні багато городників стикаються з дилемою, а коли саме настає ідеальний момент для збирання цибулі.

"Телеграф" розповість, як зрозуміти, що настав час збирати цибулю і якої помилки не варто допускати.

Коли збирати врожай цибулі?

Вирощена домашня цибуля добре зберігається всю зиму, якщо вчасно і правильно її зібрати. Багато городників припускаються помилки, перетримуючи овоч у землі.

Суха і теплі погода у серпні - ідеальний час для збору цибулі

Як стверджує авторка тік-ток акаунта "Василівна Олеся", зараз, у другій половині серпня — ідеальний час для збирання врожаю цибулі. За її словами, погода має бути сухою і теплою, до настання періоду дощів.

Важлива ознака, що цибуля готова до збирання — це її стебла, які вже "прилягли" на землю і більше не піднімуться. Якщо бачите на городі, що овоч буквально лежить, поспішайте збирати. Адже якщо він залишиться в землі на кілька тижнів, то просто почне гнити і втратите весь урожай.

Зібрану цибулю авторка відео радить зберігати разом зі стеблами, щоб вона підсохла, а вже потім її можна обрізати і відправляти на триваліше зберігання. Якщо зібрати цибулю вчасно, добре її перебрати і підсушити, то вона зберігатиметься всю зиму.

