Перевірте бадилля і шкірку: що обов’язково потрібно зробити перед тим, як копати картоплю на городі

В Україні вже стартував період збирання врожаю картоплі

Кінець серпня та початок вересня — це час, коли українці починають масово копати картоплю. Перед тим, як приступити до процесу збирання врожаю, потрібно переконатися, що овоч уже дозрів і готовий до викопування.

"Телеграф" розповість, на що звернути увагу перед тим, як братися до збору картоплі і що зробити перед тим, як відправляти її на довге зберігання.

Що потрібно зробити перед збиранням урожаю картоплі?

У тік-ток акаунті "prnekuda" опублікували відео, в якому докладно розповідають, коли і як правильно копати картоплю. Авто відео пояснює, що перед тим, як розпочати повний збір урожаю, потрібно оцінити стан бадилля картоплі. Якщо воно вже зав’яло або всохло, то коренеплід готовий до збирання.

Також рекомендується викопати кілька бульб картоплі з різним ступенем усихання бадилля і подивитися, чи відокремлюється картопля від коріння. Якщо всі овочі добре відходять, то можна копати.

Ще один спосіб перевірити готовність картоплі до викопування — взяти кілька картоплин з різних бульб і надрізати шкірку. Якщо шкірка щільна і добре сформована, а не відходить тонким шаром, то картопля дозріла і можна копати.

А коли ви вже викопали всю картоплю на городі, дуже важливо її добре просушити перед відправкою на тривале зберігання у підвал або льох. У сонячний день можна висипати картоплю на свіжому повітрі і іноді перевертати. Суха картопля не гнитиме і її можна сміливо відправляти на тривале зберігання.

