Отримуємо на ходу і не можемо перевірити: де найчастіше підсовують фальшиві гроші

Найчастіше в Україні підробляють 200 та 500 грн

Майже щодня українці можуть стикатись з підробленими грошима і навіть не знати про це. Однак є кілька місць, де фальшиві купюри зустрічаються найчастіше.

Як зазначає портал GSMinfo, зазвичай фальшивомонетники обирають місця, де важко або навіть не можливо підтвердити якість купюр. Йдеться про супермаркети, заклади швидкого харчування та транспорт.

Однак щодо магазинів, слід розуміти, що йдеться про ті, де майже не використовують прилади для перевірки купюр. Адже розрахуватись фальшивими грошима на касі самообслуговування буде досить важко.

У транспорті чи на стихійних ринках підроблені купюри ходять частіше, бо там великий потік клієнтів. До прикладу, водій автобуса не має можливості перевіряти купюри одразу, подекуди у нього немає змоги навіть нормально розглянути їх. Водій маршрутки може взяти від шахрая 200 фальшивих гривень і віддати йому здачу справжніми грошима.

До того ж слід розуміти, що фальшивомонетники не дають усім підроблені гроші одразу, зазвичай це пару купюр. Але якщо вдень збувати по 200 грн, то за місяць буде кругленька сума.

Додамо, що найчастіше в Україні зустрічаються підроблені банкноти номіналом 200 та 500 гривень. За даними Нацбанку, минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот в обігу припадало 5,1 підроблених.

Як визначити фальшиві гроші

Є три основні критерії, на які слід звернути увагу, перевіряючи банкноту. Зокрема:

перевірка купюр під світлом — водяний знак та графічний знак гривні мають добре проглядатись.

перевірка написів та зображень на захисній стрічці — має бути номінал купюри, малий Державний Герб України та підкреслене позначення номіналу банкноти.

перевірка купюр проти світла та оцінка наскрізних елементів — елементи цифрового позначення номіналу мають збігатися і доповнювати одне одного. Цифрове позначення має бути без розривів і зсувів.

