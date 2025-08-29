Получаем на ходу и не можем проверить: где чаще всего подсовывают фальшивые деньги

Чаще всего в Украине подделывают 200 и 500 грн

Практически каждый день украинцы могут сталкиваться с поддельными деньгами и даже не знать об этом. Однако есть несколько мест, где фальшивые купюры встречаются чаще всего.

Как отмечает портал GSMinfo, обычно фальшивомонетчики выбирают места, где трудно или даже невозможно подтвердить качество купюр. Речь идет о супермаркетах, заведениях быстрого питания и транспорте.

Однако относительно магазинов, следует понимать, что речь идет о тех, где почти не используют приборы для проверки купюр. Ведь рассчитаться фальшивыми деньгами на кассе самообслуживания будет достаточно сложно.

В транспорте или на стихийных рынках поддельные купюры ходят чаще, потому что там большой поток клиентов. К примеру, у водителя автобуса нет возможности проверять купюры сразу, иногда у него нет возможности даже нормально рассмотреть их. Водитель маршрутки может взять от мошенника 200 фальшивых гривен и отдать ему сдачу настоящими деньгами.

К тому же следует понимать, что фальшивомонетчики не дают всем поддельные деньги сразу, обычно пару купюр. Но если в день сбывать по 200 грн, то через месяц будет кругленькая сумма.

Добавим, что чаще всего в Украине встречаются поддельные банкноты номиналом в 200 и 500 гривен. По данным Нацбанка, в прошлом году на 1 миллион настоящих банкнот в обращение приходилось 5,1 поддельных.

Как определить фальшивые деньги

Как определить фальшивые гривны

Есть три основных критерия, на которые следует обратить внимание, проверяя банкноту. В частности:

проверка купюр под светом – водяной знак и графический знак гривны должны хорошо просматриваться.

проверка надписей и изображений — на защитной ленте должен быть номинал купюры, малый Государственный Герб Украины и подчеркнуто обозначение номинала банкноты.

проверка купюр против света и оценка сквозных элементов – элементы цифрового обозначения номинала должны совпадать и дополнять друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.

