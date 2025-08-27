Шахраї взялися за старе: де найчастіше можна отримати фальшиву гривню

Шахраї принишкли в перші два роки повномасштабної війни, але тепер вони знову взялися за старе

Найчастіше в Україні зустрічаються підроблені банкноти номіналом 200 та 500 гривень. За даними Нацбанку, минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот в обігу припадало 5,1 підроблених.

У НБУ зазначають, що це вище за показники 2022-23 років, хоча у 2021 році частка підроблених гривень становила 7,1 на мільйон. Для порівняння, там також зазначили, що у 2023 році в ЄС ходило 16 підроблених євро на мільйон.

Здебільшого шахраї підробляють купюри у 500 гривень (78% усіх випадків) та 200 гривень (18%). Частка підробок решти номіналів становить не більше 4% від загальної маси. У НБУ наголосили, що у переважній більшості випадків йдеться про гроші старого дизайну.

Де найчастіше можна знайти підроблені купюри

Найчастіше підробки виконуються в грубій формі і шахраї намагаються ними розрахуватися в умовах, коли є шанс, що сторона, яка приймає, просто не матиме часу на перевірку.

Найпопулярнішими місцями для шахраїв є супермаркети, заклади швидкого харчування та транспорт. Там зазвичай багато клієнтів, а час на їхнє обслуговування дуже обмежений.

Також у зону ризику потрапляють й інші місця з великими скупченнями людей та слабкими заходами перевірки — ярмарки, фестивалі, стихійні ринки чи дрібні крамнички.

Іноді вони можуть потрапляти до рук людей у нелегальних обмінниках валюти, а також під час купівлі товарів в інтернеті, якщо гроші віддаються особисто продавцю. Втім, шанс натрапити на підробку існує навіть у місцях із високими стандартами безпеки — наприклад, їх знаходили у банкоматах із функцією прийому готівки.

