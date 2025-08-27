Бюджет Києва "обіднів" на 8 млрд: куди витратили гроші

За словами мера, столиця потребує значної частки бюджету

Столичний бюджет зазнав значних змін: з Києва вилучили 8 мільярдів гривень, що викликало серйозне занепокоєння у міської влади. Мер Віталій Кличко пояснив, куди спрямували ці кошти та чому це може ускладнити фінансування критично важливих напрямків.

Про це повідомляє "Телеграф". Посадовець наголосив, що столиця потребує значної частки бюджету для підтримки ветеранів, соціальних виплат, дотаційного транспорту та допомоги Збройним Силам.

У нас держава вилучила 8 млрд грн. Ці гроші пішли не на військових — вони пішли на залізницю. Віталій Кличко

За словами Кличка, громадський транспорт у Києві залишається пріоритетним напрямком, і міська влада не планує підвищувати тарифи на проїзд до завершення воєнного стану. Це питання є доволі гострим, адже дотації з міського бюджету на транспорт становлять близько 11 млрд грн — значна сума, яка забезпечує стабільну роботу системи. Департамент фінансів запропонував розглянути можливість коригування чинних тарифів, однак, попри підвищення цін в інших великих містах, у Києві поки вирішили утриматися від змін через складну бюджетну ситуацію.

Мер нагадав, що аналогічні вилучення бюджету української столиці відбувалися й раніше. У 2024 році з міського бюджету забрали понад 10 млрд грн, цього року — 6 млрд. За словами очільника міста, такі дії парламенту фактично порушують Бюджетний кодекс України:

Ми сподіваємось, що президент не буде підписувати ті закони, які порушують Бюджетний кодекс. Віталій Кличко

Мер підкреслив, що столиця повинна зберегти фінансування соціально важливих напрямків. Йдеться про виплати ветеранам, підтримку соціально вразливих верств населення, дотації для комунального транспорту, а також допомогу ЗСУ.

Контекст

Раніше Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2025 рік і збільшила видатки на понад 40 млрд грн, при цьому 8 млрд грн були переспрямовані з бюджету Києва. Кличко назвав це рішення "життєво важливими коштами" для міста, адже вони мали забезпечити виплати вчителям і медикам, ремонти шкіл та лікарень, стабільну ціну на проїзд у транспорті та підтримку української армії. Мер наголосив, що тиск на Київ може позбавити місто ресурсів і ускладнити виконання соціальних зобов'язань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 проєкти дорожньої інфраструктури Києва цього року викликають питанняв жителів та активістів. Йдеться про реконструкцію надземного пішохідного переходу на вулиці Саперно-Слобідській та капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Рональда Рейгана над станцією швидкісного трамвая. Місто обіцяє підвищити безпеку й зручність, але кияни цікавляться вартістю робіт і доступністю для маломобільних груп.