Сучасні діти і не чули про таке, а в СРСР 1 вересня проводили дивні уроки

У школах Радянського Союзу 1 вересня відзначали День знань. Свято офіційно запровадили у 1984 році, але й до цього навчальний рік здебільшого починався саме цього дня.

"Телеграф" розповість, які уроки викладали в цей день школярам. А також, як змінилося навчання зараз.

Розпочиналося все з урочистої лінійки, де учні вітали вчителів квітами, а першокласники традиційно йшли до школи з великими букетами. Після привітань проводився перший урок, який мав виховний та ідеологічний характер.

Тематика цього уроку змінювалася залежно від часу:

• у 1940–1950-х школярі слухали розповіді про героїв війни;

• у 1960–1970-х — про будівництво комунізму, космос і досягнення науки;

• у 1980-х — про мир, громадянську свідомість, радянську Батьківщину.

Звичайних уроків у цей день не проводили — вся увага була спрямована на символічний старт навчального року та формування настрою учнів.

Сьогодні ж 1 вересня в українських школах також починається урочистою лінійкою, однак вона триває близько пів години. Після цього діти йдуть на стандартні уроки відповідно до розкладу. Таким чином, День знань у сучасних школах більше зберігає святковий формат, але водночас не відтерміновує навчальний процес, на відміну від радянської практики.

