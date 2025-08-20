В СРСР — п’ятірка, тепер — дванадцятка: чому в ті часи була 5-ти бальна система оцінок у школі

Така практика лишилась в одній з країн

У радянські часи кожен учень добре знав: "п’ятірка" — це відмінно, "двійка" — справжня катастрофа. П’ятибальна система оцінювання була невід’ємною частиною шкільного життя, формувала ставлення до навчання та визначала успішність поколінь.

"Телеграф" розповість, чому в СРСР оцінювали по 5-ти бальній системі. І чому зараз такого вже не зустрінеш.

Варто зазначити, що у Радянському Союзі діяла п’ятибальна система оцінювання, яка була єдиною та обов’язковою для всіх шкіл і вищих навчальних закладів.

Такий підхід був зручним для централізованої системи освіти, адже дозволяв швидко і чітко визначати рівень підготовки учня без розмитих критеріїв.

Проте з часом виникла потреба у більш гнучкому оцінюванні, яке могло б відображати не лише кінцевий результат, а й прогрес, зусилля та індивідуальні здібності.

Сьогодні в більшості країн світу, зокрема і в Україні, п’ятибальна система поступилася місцем 12-бальній шкалі, а також альтернативним методам оцінювання.

Хоча Україна та більшість пострадянських країн перейшли до інших форматів оцінювання, п’ятибальна система досі живе у деяких країнах світу.

Зокрема, у Росії п’ятибальна шкала, де 5 — "відмінно", 4 — "добре", 3 — "задовільно", 2 — "незадовільно" (а 1 — майже не використовується), залишається головною системою у школах і часто в університетах.

