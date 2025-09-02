Аби не втратити достаток: що заборонено робити 2 вересня

День супроводжується деякими заборонами

У вівторок, 2 вересня, за новим стилем, віряни вшановують мученика Маманта. До введення новоюліанського календаря святого згадували 15 вересня.

Мамант народився у Кесарії Каппадокійській у християнській родині. Батьки мученика загинули у в'язниці, відстоюючи християнську віру. З дитинства Мамант вірив в Ісуса і поширював любов до Спасителя серед інших. Через це чоловіка часто піддавали катуванням та навіть намагалися втопити, однак він постійно залишався живим.

Мамант також приручав диких звірів. Одного разу святого спіймали та кинули на розправу тваринам, але він залишився живим. Невдовзі чоловіка замучили до смерті.

Прикмети 2 вересня

У цей день люди просять у мученика Мамонта наставництва, миру в Україні, спокою, достатку та здоров'я. У народі цього дня особливо піклувалися про домашніх тварин, очищали їхній простір та копали картоплю.

Червоне небо — скоро буде холодно.

Побачили, що птахи низько летять — чекайте на дощ.

Помітили туман — до вологої осені.

На небі багато зірок — восени буде сухо.

Що не можна робити 2 вересня

Заборонено скаржитися на обставини, адже це притягне негатив і бідність.

Не варто їхати далеко. Це допоможе вберегтися від поганого.

Не можна користуватися гострими предметами.

