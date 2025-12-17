Ми на шляху до поразки? Грицак розповів, що допомагає Україні триматися

Українці втомлені, але залишаються оптимістами

Ситуація на фронті складна, а перемир'я за нинішніх умов може нагадувати капітуляцію. Проте Україна досі не здається, і причина цього – не лише військова міць чи західна зброя. Ключовий фактор знаходиться у свідомості громадян, які попри все не втрачають віри.

Що треба знати:

Україна потребує перезавантаження у найближчі місяці

Країна на шляху до стагнації

Суспільство зберігає віру попри складну ситуацію

Про це історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Позицію Путіна щодо України можна описати одним словом – Грицак про перемир'я, вибори і Залужного".

Історик наголошує, що за нинішніх обставин будь-яке перемир'я може бути близьким до капітуляції. Багато залежить від того, чи зможе Україна посилити свої позиції.

Країні потрібне перезавантаження – на полі бою, у внутрішній політиці або прорив у переговорах з ЄС. "Україна має знайти якусь історію успіху в найближчі місяці. Поки що, цього успіху немає, особливо, на фоні корупційної кризи", — каже Грицак.

Професор звертає увагу на важливого актора – українське суспільство. Громадяни мають суб'єктність і звикли, що нічого не вирішується без них.

Українці змучені, без сумніву, але не втрачають своєї стійкості, каже історик.

За словами Грицака, згідно з опитуваннями, українці вважають, що справи йдуть до гіршого, і цей відсоток збільшується. Та водночас 75% далі вірять в українську перемогу. Більшість і далі вірить, що в Україні можливий позитивний сценарій.

Водночас експерт визнає, що історія не завжди закінчується добре, і це має мотивувати суспільство. Україна зараз на шляху до тривалої стагнації і, можливо, навіть поразки. Українці розуміють ці загрози.

Ярослав Грицак, професор УКУ

"Дуже важливо, що при тому всьому, українці базово залишаються оптимістами. І цей базовий оптимізм – фактор у війні", – підкреслює Грицак. На його думку, нереальні мрії є радше у Путіна і Трампа, ніж у українців.

