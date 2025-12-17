Ми на шляху до поразки? Грицак розповів, що допомагає Україні триматися
-
-
Українці втомлені, але залишаються оптимістами
Ситуація на фронті складна, а перемир'я за нинішніх умов може нагадувати капітуляцію. Проте Україна досі не здається, і причина цього – не лише військова міць чи західна зброя. Ключовий фактор знаходиться у свідомості громадян, які попри все не втрачають віри.
Що треба знати:
- Україна потребує перезавантаження у найближчі місяці
- Країна на шляху до стагнації
- Суспільство зберігає віру попри складну ситуацію
Про це історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Позицію Путіна щодо України можна описати одним словом – Грицак про перемир'я, вибори і Залужного".
Історик наголошує, що за нинішніх обставин будь-яке перемир'я може бути близьким до капітуляції. Багато залежить від того, чи зможе Україна посилити свої позиції.
Країні потрібне перезавантаження – на полі бою, у внутрішній політиці або прорив у переговорах з ЄС. "Україна має знайти якусь історію успіху в найближчі місяці. Поки що, цього успіху немає, особливо, на фоні корупційної кризи", — каже Грицак.
Професор звертає увагу на важливого актора – українське суспільство. Громадяни мають суб'єктність і звикли, що нічого не вирішується без них.
Українці змучені, без сумніву, але не втрачають своєї стійкості,
За словами Грицака, згідно з опитуваннями, українці вважають, що справи йдуть до гіршого, і цей відсоток збільшується. Та водночас 75% далі вірять в українську перемогу. Більшість і далі вірить, що в Україні можливий позитивний сценарій.
Водночас експерт визнає, що історія не завжди закінчується добре, і це має мотивувати суспільство. Україна зараз на шляху до тривалої стагнації і, можливо, навіть поразки. Українці розуміють ці загрози.
"Дуже важливо, що при тому всьому, українці базово залишаються оптимістами. І цей базовий оптимізм – фактор у війні", – підкреслює Грицак. На його думку, нереальні мрії є радше у Путіна і Трампа, ніж у українців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни готові до перемир'я, але не по всій лінії фронту. В Україні вже відреагували на ідею Путіна.