Всі документи у Путіна давно на столі? Чи можливий мир в Україні вже до Різдва

Візити Віткоффа і Кушнера до Москви – це все бутафорія

Заморожування війни в Україні може відбутися ще до Різдва, оскільки до цього готові і президент США Дональд Трамп, і наші європейські союзники, та й сама Росія має значно менше ресурсів продовжувати збройний конфлікт такої високої інтенсивності.

Що треба знати:

Після миру в Україні Росія переключить свою агресію на Європу

Україна, Євросоюз і США дійшли згоди з 90% питань, необхідних для встановлення миру

Мир в Україні може настати дуже швидко, як що домовляться про два питання

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, мир до Різдва (25 грудня) буде завершенням гарячої фази протистояння в Україні.

— Замороження війни в Україні означатиме початок довгої історії протистояння Росії із Європою і посилення загроз для конвенційної війни, якій передуватимуть диверсії, теракти, атаки на Європу і тому подібне. Це буде тривати довго і нескінченно, — каже аналітик.

Водночас він наголошує, що у ході останніх тристоронніх переговорів в Берліні було вирішено 90% питань, потрібних для встановлення миру між Росією та Україною. Якщо сторони дійдуть згоди ще із двох – президент США Дональд Трамп зможе переконати Москву прийняти гарантії безпеки Києву, аналогічні до п'ятої статті НАТО.

— Питання, які залишилися невирішеними — щодо статусу територій, які, я вважаю, будуть контролювати спільно українська і російська сторона. Не виключаю навіть міжнародної місії під егідою ООН, — каже політичний експерт. — І друге питання — гарантії безпеки, оскільки [заступник глави МЗС РФ Сергій] Рябков каже, що "не може бути чобота солдата НАТО на території України навіть по завершенні війни".

За словами аналітика, решту питань вирішено. За дужки винесено тему Російської православної церкви, російської мови і навіть скорочення ЗСУ України. А тим часом, як мінімум, з американцями та європейцями вирішено питання гарантій безпеки Україні.

— Щодо контакту з росіянами, це абсолютно все бутафорія. Формальний візит умовно Віткоффа-Кушнера відбудеться до Москви дуже швидко. Вони знову там 3-4 години із Путіним переговорять про Рюриковичів, але всі документи вже давно на столі в Москві підсумував Валерій Клочок

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що переговори у Берліні можуть наблизити нас до миру.