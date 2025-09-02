Чтобы не потерять состояние: что запрещено делать 2 сентября
День сопровождается некоторыми запретами
Во вторник, 2 сентября, по новому стилю, верующие чествуют мученика Маманта. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 15 сентября.
Мамант родился в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. Родители мученика погибли в тюрьме, отстаивая христианскую веру. С детства Мамант верил в Иисуса и распространял любовь к Спасителю среди других. Поэтому мужчину часто подвергали пыткам и даже пытались утопить, однако он постоянно оставался в живых.
Мамант также приручал диких зверей. Однажды святого поймали и бросили на расправу животным, но он остался в живых. Вскоре мужчину замучили до смерти.
Приметы 2 сентября
В этот день люди просят у мученика Мамонта наставничества, мира в Украине, покоя, изобилия и здоровья. В народе в этот день особенно заботились о домашних животных, очищали их пространство и копали картофель.
- Красное небо – скоро будет холодно.
- Увидели, что птицы низко летят – ждите дождя.
- Заметили туман – до влажной осени.
- На небе много звезд – осенью будет сухо.
Что нельзя делать 2 сентября
- Запрещено жаловаться на обстоятельства — это привлечет негатив и бедность.
- Не стоит ехать далеко. Это поможет уберечься от плохого.
- Нельзя воспользоваться острыми предметами.
