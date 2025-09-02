Укр

Чтобы не потерять состояние: что запрещено делать 2 сентября

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой сегодня праздник 2 сентября
Какой сегодня праздник 2 сентября. Фото freepik.com

День сопровождается некоторыми запретами

Во вторник, 2 сентября, по новому стилю, верующие чествуют мученика Маманта. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 15 сентября.

Мамант родился в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. Родители мученика погибли в тюрьме, отстаивая христианскую веру. С детства Мамант верил в Иисуса и распространял любовь к Спасителю среди других. Поэтому мужчину часто подвергали пыткам и даже пытались утопить, однако он постоянно оставался в живых.

Мамант также приручал диких зверей. Однажды святого поймали и бросили на расправу животным, но он остался в живых. Вскоре мужчину замучили до смерти.

Приметы 2 сентября

В этот день люди просят у мученика Мамонта наставничества, мира в Украине, покоя, изобилия и здоровья. В народе в этот день особенно заботились о домашних животных, очищали их пространство и копали картофель.

  • Красное небо – скоро будет холодно.
  • Увидели, что птицы низко летят – ждите дождя.
  • Заметили туман – до влажной осени.
  • На небе много звезд – осенью будет сухо.

Что нельзя делать 2 сентября

  • Запрещено жаловаться на обстоятельства — это привлечет негатив и бедность.
  • Не стоит ехать далеко. Это поможет уберечься от плохого.
  • Нельзя воспользоваться острыми предметами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2025 году. Осталось немного времени.