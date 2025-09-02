Чтобы не потерять состояние: что запрещено делать 2 сентября

День сопровождается некоторыми запретами

Во вторник, 2 сентября, по новому стилю, верующие чествуют мученика Маманта. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 15 сентября.

Мамант родился в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. Родители мученика погибли в тюрьме, отстаивая христианскую веру. С детства Мамант верил в Иисуса и распространял любовь к Спасителю среди других. Поэтому мужчину часто подвергали пыткам и даже пытались утопить, однако он постоянно оставался в живых.

Мамант также приручал диких зверей. Однажды святого поймали и бросили на расправу животным, но он остался в живых. Вскоре мужчину замучили до смерти.

Приметы 2 сентября

В этот день люди просят у мученика Мамонта наставничества, мира в Украине, покоя, изобилия и здоровья. В народе в этот день особенно заботились о домашних животных, очищали их пространство и копали картофель.

Красное небо – скоро будет холодно.

Увидели, что птицы низко летят – ждите дождя.

Заметили туман – до влажной осени.

На небе много звезд – осенью будет сухо.

Что нельзя делать 2 сентября

Запрещено жаловаться на обстоятельства — это привлечет негатив и бедность.

Не стоит ехать далеко. Это поможет уберечься от плохого.

Нельзя воспользоваться острыми предметами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2025 году. Осталось немного времени.