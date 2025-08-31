Не наприкінці вересня: коли буде свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у 2025 році

Дізнайтеся, що не можна робити цього особливого дня

День пам’яті святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії – одне з особливих християнських свят. Він присвячений мужнім мученицям, які віддали своє життя за віру. Довгий час його відзначали 30 вересня, однак згідно з новоюліанським календарем свято набуло нової дати.

За часів імператора Адріана в Римській імперії жила благочестива жінка Софія з трьома дочками — Вірою, Надією та Любов’ю (9-12 років). Сім’я відкрито сповідувала християнство, за що їх силою привезли до Риму. Імператор намагався схилити їх до зречення від віри, але після відмови наказав піддати дівчат мукам, змусивши Софію дивитися на їхні страждання. Після смерті дочок мати поховала дітей і через три дні померла біля їхніх могил.

У 2025 році свято за новим церковним стилем відзначатимуть на 13 днів раніше. "Телеграф" розповідає, якого дня вересня згадують святих мучениць та що не можна робити в цей час.

День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: дата

Тепер свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначається 17 вересня. Цього року пам’ять святих мучениць випадає на середу.

Що не можна робити у свято: головні заборони

Ображати жінок, лаяти, вичитувати, а самим жінкам — працювати.

Влаштовувати великі застілля — свято за своєю суттю є трагічним.

Одружуватися і вінчатись — союз буде невдалим та коротким.

