Не дайте погодним примхам занапастити врожай: ось що потрібно зробити для захисту помідорів

Катерина Любимова
Як захистити помідори від похолодання
Як захистити помідори від похолодання. Фото Freepik

Різкі зміни походи погано впливають на розвиток рослин

В останні дні погода в Україні значно погіршилася, а будь-які температурні гойдалки погано впливають на врожай. І для огірків, і для помідорів це серйозний стрес, тому потрібно знати, як захищати свої плоди.

Є кілька простих порад, що допоможуть зберегти врожай. Ними поділився radiotrek.

Як захистити помідори від похолодання

Кінець серпня в Україні приніс похолодання, яке є особливо небезпечним для теплолюбних культур, у тому числі для томатів. Зниження температури уповільнює розвиток рослин і може негативно позначитися на врожаї.

Щоб зберегти плоди, варто заздалегідь зробити кілька простих кроків. Насамперед важливо стежити за рівнем вологи: після дощів ґрунт довго утримує вогкість, а це створює сприятливе середовище для розвитку хвороб. Тому досвідчені городники радять заздалегідь подбати про навіс над грядкою, адже під укриттям помідорам буде трохи тепліше, а волога не стане зайвою.

Для цього використовують агроволокно, спанбонд чи навіть звичайну плівку. Головне — залишати трохи простору для вентиляції, щоб під укриттям не накопичувався конденсат. Такий "чохол" створює ефект невеликої теплиці.

Як захистити помідори від похолодання
Як захистити помідори від похолодання

Так само важлива і підв’язка рослин. Вертикальні або горизонтальні шпалери, а також міцні каркаси допомагають томатам залишатися міцними та захищають їх не тільки від холоду, а й від шкідників та захворювань.

Корисно також замульчувати ґрунт навколо стебел соломою, сухою травою або торфом. Шар мульчі збереже коріння в теплі й не дасть землі переохолодитись надто швидко після дощів та вітру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити огірки плодити до осені. Це можливо завдяки правильному догляду та добривам, що стимулюють повторну хвилю плодоношення.

