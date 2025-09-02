Тут живуть злі люди? 5 українських сіл з дивними назвами

Походження їх назв має кілька теорій

В Україні чимало назв населених пунктів мають унікальне та цікаве походження, а деякі з них об'єднує навіть спільне коріння. Так, до прикладу, є щонайменше 5 слів, які пов'язані зі "злом".

"Телеграф" розповість, як називаються ці села та де вони розташовані. Зауважимо, що версій походження цих назв чимало.

Села "злих" в Україні

Малий Зліїв — село у Любецькій селищній громаді Чернігівського району Чернігівської області. Тут проживає всього 134 осіб.

Великий Зліїв — село у Любецькій селищній громаді Чернігівського району Чернігівської області. Населення цього села становить 293 осіб.

Злинка — село, центр Злинської сільської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області. Тут вже проживає аж 4684 осіб.

Злинець (до 2008 — Злинці) — село у Семидубській сільській громаді Дубенського району Рівненської області. Населення — 291 особа.

Злобичі — село у Коростенській міській територіальній громаді Коростенського району Житомирської області. Тут проживає всього 362 особи.

Походження назв

Історики сходяться на тому, що є кілька версій походження назв села. Одна з них — поява топоніма з однойменного міста Злинка на Поліссі, сучасна Брянська область. Але за іншою версією, за часів правління Катерини II було кілька поселень, куди переселяли "злих", тобто схильних до бунту, непокірних, людей.

Злинка

Однак усі вищеперераховані населені пункти мають корінь "зло", що може дійсно вказувати на таку етнологію. До того ж не слід забувати, що в давнину досить часто назви сіл, як і прізвища, давали жартома, як прізвисько. Проте деколи вони приживались і утворювали цікаві найменування.

