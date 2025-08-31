Тут мешкав Бабай: в Україні є село "для неслухняних дітей"

В Україні можна знайти "лігво Бабая"

Напевно, всім українцям, які ще пам’ятають часи без інтернету, знайома історія про "бабая", який викрадає неслухняних дітей. Хоча в цій історії не йдеться, куди саме він їх відносить, але якщо довго дивитися на карту України, то його таємне лігво можна знайти біля одного з обласних центрів.

Йдеться про населений пункт Бабаї, що під Харковом. При тому, лякати ним можна не лише дітей, а й дорослих, адже він знаходиться неподалік Основ’янського району, який здавна вважався одним із найкримінальніших.

Цілком символічно, що поряд знаходиться і населений пункт Безлюдівка. Збіг? Не думаємо.

Але якщо говорити серйозно, то таку назву село отримало через те, що російський цар Олексій Михайлович у 1647 р. розпорядився виділити ці землі для заселення дітей чугуївських бояр. Одним із поселенців була родина Федора Бабая, від якого і походить назва села. Тож говорити про те, що там жив "бабай", буде цілком історично коректно.

Втім, пізніше всіх "бабаїв" та інших росіян звідти виселили, а село стало типово українським — його передали у володіння козацькому полковнику Григорію Донцю та його дітям.

Вид на Бабаї

До речі, вже багато років йдеться про те, щоб позбутися "російського духу" і перейменувати населений пункт на щось, чим не можна лякати дітей ночами. Наприклад, повернути йому первісну назву Архангельське, яке воно отримало через наявність церкви Архангела Михайла (не збереглася до наших днів).

Церква в Бабаях

Село відомо тим, що там якийсь час, у маєтку Щербініна, жив письменник та філософ Григорій Сковорода. Сам будинок зараз перебуває в аварійному стані, а активісти тривалий час виборювали його реставрацію.

Маєток Щербиніна

Є й меморіал Сковороді

Раніше "Телеграф" розповідав, як Миколаїв отримав свою назву. Відомо, що місто було поселенням кімерійців, а стало центром кораблебудування.