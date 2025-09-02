Здесь живут злые люди? 5 украинских сел со странными названиями

Происхождение их названий имеет несколько теорий

В Украине многие названия населенных пунктов имеют уникальное и интересное происхождение, а некоторые из них объединяют даже общие корни. Так, например, есть по меньшей мере 5 сел, которые связаны со "злом".

"Телеграф" расскажет, как называются эти села и где они расположены. Заметим, что версий происхождения этих названий немало.

Села "злых" в Украине

Малый Злиев – село в Любецкой поселковой общине Черниговского района Черниговской области. Здесь проживает всего 134 человека.

Великий Злиев — село в Любецком поселковой общине Черниговского района Черниговской области. Население этого села составляет 293 человек.

Злынка — село, центр Злынской сельской общины Новоукраинского района Кировоградской области. Здесь уже проживает 4684 человек.

Злынец (до 2008 — Злинцы) — село в Семидубской сельской общине Дубенского района Ровенской области. Население — 291 человек.

Злобичи – село в Коростенской городской территориальной общине Коростенского района Житомирской области. Здесь проживает всего 362 человека.

Происхождение названий

Историки сходятся на том, что существует несколько версий происхождения названий села. Одна из них – появление топонима из одноименного города Злынка на Полесье, современная Брянская область. Но по другой версии, во времена правления Екатерины II было несколько поселений, куда переселяли "злых", то есть склонных к бунту, непокорных, людей.

Злынка

Однако все перечисленные населенные пункты имеют корень "зло", что может действительно указывать на такую этнологию. К тому же не следует забывать, что в древности довольно часто названия сел, как и фамилии, давали в шутку, как прозвище. Однако порой они приживались и образовывали любопытные наименования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине находятся две деревни со смешным названием.