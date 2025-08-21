Тут живуть не тільки любителі СРСР: де в Києві є Совки і чому їх так назвали (карта)

Розповідаємо, як історична місцевість у Солом'янському районі зберігає пам'ять про минуле

Історія Совок бере початок у другій половині XIV століття, коли тут розташувався заміський двір київського князя Володимира Ольгердовича. Походження назви "Совки" досі залишається загадкою для істориків — можливо, вона пов'язана з пташкою совкою або комахою-шкідником, які колись водилися в цих краях.

У XVI–XVII століттях ці землі переходили з рук у руки між різними монастирями та представниками шляхти. Середина XIX століття застала Совки невеликим розсіяним садибним селищем зі 161 мешканцем. Тут були власна пасіка, ставки та млин — все це належало митрополитському дому.

До початку ХХ століття населення зросло до 883 осіб. Основним заняттям місцевих жителів було хліборобство, але вже тоді з'явилися промислові об'єкти — цегельні та шкіряний заводи, які привертали робітників з інших регіонів України.

Трагічні сторінки історії

У 1923 році Совки офіційно увійшли до складу Києва, остаточно підпорядкувавшись місту у 1933 році. Проте цей період став одним із найтрагічніших у житті селища. Голодомор завдав нищівного удару: зі 1310 мешканців 1932 року загинуло 420 осіб — понад 30% населення. Друга світова війна забрала життя ще близько 100 мешканців.

У 1930-1950-х роках Совки почали отримувати сучасний вигляд із новою забудовою та мережею вулиць і провулків. Церква, яка діяла до пізніх 1930-х років, була зруйнована в 1960-х, але згодом на цьому місці збудували новий православний храм.

Сучасні Совки: привабливе місце для життя

Сьогодні Совки — це затребуваний житловий район, який зберігає свій історичний колорит завдяки переважно одноповерховій садибній забудові, водночас активно розвиваючись як сучасний житловий масив. Одним із головних козирів Совок є вигідне географічне розташування. До Майдану Незалежності можна дістатися автомобілем за 17 хвилин – це робить район особливо привабливим для тих, хто часто подорожує або працює в центрі міста. Район обмежений проспектом Валерія Лобановського, вулицями Холодноярською, Михайла Максимовича та Жулянами, що забезпечує зручні транспортні з'єднання з різними частинами столиці.

У районі Совки особливу увагу привертають Совські ставки — це каскад озер і ставків загальною площею близько 23 гектарів. Водойми не лише слугують улюбленим місцем риболовлі для киян, а і є важливим природним осередком для водоплавних птахів і інших видів дикої природи. Ставки поділені на верхній і нижній каскад, де місцева громада активно піклується про збереження екологічної рівноваги цього зеленого куточка посеред мегаполісу.

Совські ставки

Історичне минуле Совків живе в сучасній топоніміці району. Совські ставки, кладовище та численні вулиці зберігають пам'ять про багатовікову історію цієї місцевості.

