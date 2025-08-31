Трамп був "захоплений зненацька": як Меланія приголомшила чоловіка лише одним реченням

Президент США був здивований особливим станом дружини

У нинішнього президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії складаються непрості сімейні стосунки. Дійшло до того, що подружжя почали давно підозрювати в тому, що вони перебувають у процесі розлучення. У минулому пара була дружніша.

На початку 2000-х колишня модель спантеличила чоловіка лише одним реченням. Це сталося через кілька місяців після весілля Дональда і Меланії 22 січня 2005 року.

"Несподівана" реакція Трампа з’явилася після новини про вагітність його дружини Меланії їхнім сином Берроном, передає irishstar. Їхня єдина спільна дитина народилася через рік 20 березня. Тоді ще бізнесмен Трамп був "здивований" звісткою про вагітність його третьої дружини.

Повідомляється, що хоча пара очікувала на те, що вагітність рано чи пізно настане, президент зізнався, що був "захоплений зненацька". "Він прийшов додому, і я сказала йому, що він стане татом. І його реакція була… спочатку йому потрібно було це прийняти. Це був справжній сюрприз. А потім він був дуже щасливий", — розповіла Меланія журналу PEOPLE у 2006 році.

"Я очікував, що у нас будуть діти, тому не був сильно здивований. Але мене здивувала швидкість того, що відбувається. Все сталося дуже швидко", — доповнив дружину Дональд.

Беррон Трамп — наймолодший член сім’ї, який упродовж своїх 19 років вів привілейований спосіб життя. Він використовує засоби догляду за шкірою, збагачені ікрою, проживає в будинку з власною доріжкою для боулінгу і навіть володіє цілим поверхом у пентхаусі своїх батьків у Нью-Йорку. Наразі американський мажор навчається у Нью-Йоркському університеті на факультеті права та бізнесу.

Трампи з сином Берроном у 2025 році. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що першою дружиною Трампа була Івана Трамп. Вона народила чоловіку трьох дітей і померла у 2022 році, похована на власному полі ексчоловіка для гольфу, потім король нерухомості одружився з Марлою Мейплз.