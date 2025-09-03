Скільки в Україні коштує придбати казино: від 1,25 млн доларів і вище

Ігровий бізнес в Україні активно розвивається

Азартний ринок в Україні починає жити за оновленими правилами — після створення в країні "ПрейСіті", що прийшов на зміну скандальному КРАІЛ. Регулятор анонсував тотальну цифровізацію, планує "витягти" з тіні понад 10 млрд грн податків, та вже за перші місяці роботи наклав одразу кілька мільйонних штрафів на операторів ринку за порушення звітності, і ще кілька мільйонів на тих, хто рекламує казино незаконно.

Водночас ігровий бізнес в Україні активно розвивається. На заміну відомими заблокованим нелегальним операторам ринку — приходять нові, купуючи ліцензії, вартість яких сягає сотні мільйонів гривень. Скільки коштує азартний бізнес, чи можна придбати готове казино та хто сьогодні інвестує в український гемблінг, з'ясовувала редакція.

Вартість ліцензії і податки

Отримання ліцензії на різні види азартної діяльності Україні — справа досить коштовна. Ліцензування роботи онлайн-казино, наприклад, коштуватиме близько 40 млн грн (на 5 років), наземного казино у Києві — понад 400 млн грн, в той час, як в інших міста придбати ліцензію коштуватиме дешевше — приблизно 200 млн грн (на 5 років). Лінзування інтернет-букмекерської діяльність становитиме теж десь близько 200 млн грн (за 5 років), а за легальний зал автоматів доведеться сплатити орієнтовно 50 млн грн.

Однак такі шалені, на перший погляд, цифри не лякають, бо "гральна" справа — досить дохідна, навіть, за умов, що казино заборонено рекламувати свою діяльність, наприклад, у медіа чи на центральних телевізійних каналах.

Про високу дохідність гемблінгу в Україні свідчать принаймні офіційні податкові платежі операторів ринку.

За даними голови податкового комітету ВР Данило Гетьманцева, організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до держбюджету України 17 млрд грн податків, що більше на 63%, ніж за попередній рік. Для порівняння у 2022-му році було сплачено 730,9 млн грн, а у 2021-му — 204,8 млн грн. Ці цифри, щоправда, не свідчать про те, що онлайн та наземні казино стали буквально заробляти настільки більше. Натомість таке разюче зростання податків стало результатом детінізації ринку. І це — не межа.

За даними сайту "ПлейСіті" й досі, в тіні перебувають приблизно 10 млрд грн податкових відрахувань, які, власне, Регулятор і задекларувало метою "витягти" на світло.

Купити казино

Згідно з даними YouControl станом на кінець березня 2023 року в Україні налічувалося 53 ліцензовані на гру компанії. Більшість операторів зосереджені в Києві (45 компаній), решта — у Дніпропетровській (3), Харківській (2), та по одній компанії у Житомирській, Львівській й Одеській областях. Більш точних даних на сайті "ПлейСіті" поки що не наводиться. Та Регулятор спільно з Мінцифри зосереджений зараз над розробкою нових ліцензійних умов, які планують почати видавати вже зовсім скоро.

Тим часом в Україні можна придбати вже готове онлайн-казино — за 2,5 млн доларів — одразу два. Одне з таких оголошень принаймні розміщено на порталі Inventure.

За означені кошти пропонується:

100% корпоративних прав двох ліцензійних онлайн-казино

2 робочих домени;

2 юридичні особи. А от "поточна команда — в структуру угоди не включена ".

Про яке саме казино мова, в оголошенні, щоправда, не уточнюється. А сама пропозиція була опублікована ще у січні поточного року.

Відкрити казино дорожче

Відкрити ж наземне казино в Україні коштуватиме в рази дорожче онлайн-бізнесу. Судити про цифри дозволяє, зокрема, заява болгарської компанії "Ніко5", яка нещодавно анонсувала старт проєкту з відкриття нового казино у "Прем'єр Палаці" в центрі Києва. Грошовий масштаб цього проєкту захмарні 500 млн грн, 140 з яких, згідно з заявою, вже були скеровані в Україну — на ремонтні роботи, оплату ліцензій, праці та власне на облаштування самих майбутніх ігрових залів.

За п'ять років, з моменту легалізації в Україні азартних ігор, це перший іноземний ігровий проєкт такого масштабу. При цьому в болгарській компанії чітко окреслили, що заходять на український ринок, по-перше, з огляду на появу багатообіцяючого "ПлейСіті", а по-друге, "через бажання головного їх інвестора Геогрія Папазкі підтримати економіку України під час війни".

Означене наштовхує на думку, що за прозорих та зрозумілих правил гри на ринку гемблінгу, в Україні він дійсно може стати стабільним джерелом іноземних інвестицій. І така перспектива набуває особливо важливого значення, з огляду, на плани Уряду та Верховної ради перенаправляти кошти від ліцензування азартних ігор на оборонні закупівлі. Це, зокрема, передбачає зареєстрований на сайті ВР проєкт Закону № 13439. Згідно з його положеннями, коштами від "гри" будуть фінансувати "сектор оборони та безпеки", а також "закупівлю озброєння і техніки".