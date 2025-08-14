Це українське прізвище страх для дітей. До чого тут школа

Обидва прізвища мають професійне походження

Прізвища Школа і Школяр поширені в Україні. Для українців вони асоціюються зі школою.

"Телеграф" розповість, що вони означають. Варто зазначити, що в Україні проживає понад 2 тисячі людей з незвичайними прізвищами, які одразу нагадують про освіту.

За даними порталу "Рідні", 1380 українців носять прізвище Школа. А ще 692 особи мають прізвище Школяр.

Географія поширення цих родових імен досить цікава. Носії прізвища Школа найчастіше проживають у центральних та східних областях України. Найбільша їх концентрація спостерігається на Полтавщині, Черкащині та в окремих районах Київської області. Також значна кількість людей з цим прізвищем мешкає на Харківщині та Дніпропетровщині.

Прізвище Школяр має інший географічний розподіл — його носії переважно живуть у загідних регіонах країни. Найбільше їх на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині, хоча чимало представників цього прізвища можна зустріти й у центральній Україні.

Що означають ці прізвища

Обидва прізвища мають професійне походження і пов'язані з освітньою сферою минулого. Школа — це прізвище могли отримати предки, які працювали при церковних школах, були писарями або займалися навчанням дітей. У давнину школами також називали церковні хори, тому носії цього прізвища могли походити від церковних співаків.

Школяр означає учня, студента або просто освічену людину. В епоху, коли грамотність була рідкістю, прізвисько "школяр" могло закріпитися за тими, хто вмів читати і писати або тривалий час навчався.

