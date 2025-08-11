Трамп має родичів серед українців? Скільки в Україні людей зі схожим прізвищем (карта)

Таких прізвищ всього 5

Дональд Трамп відомий на весь світ, адже він є президентом США. А чи знали ви, що українці мають схоже прізвище?

"Телеграф" розповість детальніше. А також де живуть ці люди.

За даними порталу "Рідні", в нашій країні проживають люди з кількома варіантами прізвища, схожого на прізвище американського президента. Це цікавий лінгвістичний збіг, який не має жодного зв'язку з відомою політичною родиною з США.

Найпоширенішим є прізвище Трамполець — його носять 9 осіб, які проживають переважно у східній частині України. На картах видно, що ці люди зосереджені в кількох районах.

Прізвища Трампольська та Трампольський мають по 3 носії кожне. Ці родини живуть у центральній частині країни, що свідчить про можливе спільне походження цих варіантів.

Найменш поширеними є Трампус та Трамптова — кожне з цих прізвищ зустрічається лише в однієї особи. Перше зафіксоване на півдні України, друге — на заході.

Варто зазначити, що подібність з прізвищем американського президента є випадковою. Українські варіанти мають власну етимологію та історичне коріння, яке сягає традицій словотворення в українській мові. Такі збіги не є рідкістю у світовій практиці — схожі за звучанням прізвища можуть виникати незалежно в різних культурах та мовах.

