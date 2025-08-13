Безлюдні вулиці та "шрами" від обстрілів. Як зараз виглядає зранений, але нескорений Херсон (відео)

На Херсонщині Росія полює на людей дронами

Український Херсон, який був в окупації на початку повномасштабної війни та звільнений від росіян, потерпає від регулярних ворожих обстрілів. Росіяни, розлючені тим, що не змогли втримати місто та патріотизмом його жителів, б'ють по Херсону ракетами, безпілотниками, авіабомбами.

Telegram-канал "Мост" опублікував свіже відео, як виглядає середмістя Херсона зараз. На ці кадри боляче дивитися — безлюдні вулиці, зруйновані будівлі та "шрами" після обстрілів.

Такі реалії нескореного, але зраненого міста зараз. Проте українці пам'ятають його яскравим та багатолюдним та вірять, що Херсон обов’язково відродиться.

Зазначимо, що нещодавно видання CNN випустило панічну статтю, що Росія хоче знову захопити Херсон. Ключовим аргументом на користь такої версії стали нещодавні бомбардування мосту у місті, який веде до мікрорайону Корабел. У неділю в результаті серії повітряних атак міст був пошкоджений, що спричинило евакуацію близько 1800 цивільних, що залишилися на острові. "Телеграф" розбирався, чи реальна загроза висадки російського десанту у Херсоні.

