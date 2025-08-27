"У душі - кіт". Херсонський пес здивував мережу своїм місцем відпочинку (відео)

Користувачів розчулили ці кадри

У Херсоні помітили досить курйозну ситуацію. Адже безпритульний пес знайшов незвичайне місце для відпочинку біля багатоповерхівки.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. Зазначається, що курйоз зафіксували на вулиці Комкова.

На відео показано, як безпритульний пес лежить просто на даху припаркованого авто. Спочатку можна подумати, що це випадковість, однак місцеві стверджують інше. Люди кажуть, що пес любить відпочивати на дахах авто під будинком. Це підтверджують і кілька опублікованих знімків.

Цікаво, що тварина обирає будь-які авто, адже є кадри з собакою на іномарках і на досить старих авто. Пес просто залазить на них і спить там. Це також може бути його способом захистити себе від котів та інших собак.

У коментарях користувачі зазначали, що пес просто добре виконує свою роботу. Він залазить на авто, щоб мати спостережний пункт і охороняти територію як треба. Дехто писав, що це, певно, собака голови ОСББ, яка слідкує за порядком біля будинку. Чимало людей просто розчулювались цими кадрами і додавали, що цей пес у душі — кіт, якщо так легко залазить на припарковані авто.

