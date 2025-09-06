"Просто жах". Фермери скаржаться на врожай соняшника (відео)

Користувачі порівняли шапочку соняшника з блюдечком

На Дніпропетровщині фермер показав одне з полів соняшника, де почався збір врожаю. Жнива у 2025 неабияк засмутили аграріїв.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Чимало користувачів написали, що схожа ситуація і в інших областях.

На відео чоловік каже, що врожай цього року досить поганий, адже соняшники на полях погоріли. Це досить добре видно, адже шапочка соняшника маленька, та і рослина сама дрібна, низька. Фермер додає, що з таким врожаєм далеко не підеш і навіть олії не зробити нормальної.

Обережно, відео має нецензурну лексику!

У коментарях користувачі зауважили, що схожа ситуація з соняшниками у Запорізькій, Миколаївській та Донецькій області. Дехто додав, що і врожай пшениці цього року теж поганий. Сам автор наголосив, що з одного гектару зібрав менше 25 центнерів, тобто менш як 2500 кг.

Зауважимо, що на такий низький врожай досить сильно вплинула літня посуха та відсутність дощів навесні. Окрім того, після підриву Каховської ГЕС у 2023 році на Дніпропетровщині змінилось природне зрошення земель, що посилило посуху.

Нагадаємо, що зливи зіпсували жнива. Вже відомо, де в Україні під загрозою якість і кількість врожаю

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити помідори у вересні, щоб вони продовжували плодоносити до перших заморозків.