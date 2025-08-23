Дороге насіння чи дешеве? Українка порівняла, які огірки дали гарний врожай, а які — розчарували (відео)

Цей експеримент здивує вас результатом

Щоб зібрати щедрий урожай огірків, важливо правильно підібрати насіння. Воно має бути високоякісним і відповідного сорту, пристосованого до клімату вашого регіону. І, звісно, хочеться, аби огірки були смачними, без гіркоти та залишалися хрусткими навіть після засолювання чи маринування.

Яке насіння краще посадити, щоб отримати гарний врожай зелених овочів? Подібний експеримент зробила українка під ніком koshak_valentyna, яка поділилася результатом у соцмережі ТікТок.

Яке насіння краще — дороге чи дешеве?

Я вирішила порівняти дороге насіння і дешеве з базару і ось що вийшло koshak_valentyna

За словами блогерки, дороге насіння огірків проросло рівно, рослини вийшли міцні, а плоди — великі.

Дороге насіння виявилось кращим

А дешеве — навпаки. Більшість рослин взагалі не зійшли, кущі виявилися слабкими, а плоди — дрібні.

Дешеве насіння з базару не зійшо

Зазначимо, що часом на грядках огірки стають гіркими, жовтіють або вкриваються тріщинами. Найпоширеніше пояснення такої проблеми — недотримання правильного режиму поливу. Раніше "Телеграф" розповів, як треба правильно поливати огірки на городі, щоб запобігти появі гіркоти та тріщин на зелених плодах.