Рибалка показала незвичайний улов. Жінка виловила у Києві екзотичну червонокнижну рибу (фото)

Ця риба дуже рідко потрапляє на гачок у річці Дніпро

Вугор потрапив на вудку рибалки у Києві. Жінка виловила його з річки Дніпро на донку.

Як розповіли у Telegram-каналі "Рибалка Київ", великого вугра, вагою 1,2 кг впіймала Юліана Рудик. Риба має довге тіло, через що схожа на товсту змію. Жінка ловила на донку (вудилище, призначене для лову риби з дна), наживка, на яку клюнув вугор — бичок. Вугра було спіймано у річці Дніпро на локації Водників острів.

Рибалка з уловом. Фото: Рибалка Київ

Вугор живе у прісній воді, а розмножується лише у солоній

Варто зазначити, що ця екзотична риба дійсно водиться в басейні Дніпра. Вугор європейський (Anguilla anguilla) є прохідною рибою. Живе у прісній воді (річках, озерах). Проте, коли настає час розмноження, вугор вирушає у надзвичайно довгу та складну міграцію через Атлантичний океан до Саргасового моря. Там риба відкладає ікру та гине. Потім личинки вугра (лептоцефали) здійснюють зворотну подорож, повертаючись до європейських берегів, зокрема й у Дніпро.

Вугор

Однак через низку негативних факторів — забруднення річок, перекриття шляхів міграції греблями та надмірний вилов, популяція вугра в Україні значно скоротилася. Зараз цей вид перебуває на межі зникнення і занесений до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України.

Вугор здавна вважається справжнім делікатесом

Ця риба цінується в багатьох кухнях світу за незвичайний смак та поживні властивості. Його ніжне, соковите м'ясо має високий вміст жиру, що надає йому багатий і витончений смак. Крім того, він має дуже мало кісток.

Ця риба популярна у японській, китайській, європейській та інших кухнях. В Японії з вугра роблять суші, роли та інші страви. У копченому чи маринованому вигляді вугор також є улюбленим делікатесом у багатьох країнах Європи, де його подають як закуску.

Незвичайний улов здивував українців

В коментарях багато хто навіть не знав, що це за риба. Інші не повірили, що вугра дійсно можна впіймати у Дніпрі. Ось деякі коментарі:

Що це

Анаконда?

Що це за риба

Ще не повністю розморозився

