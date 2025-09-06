Рибалка показала незвичайний улов. Жінка виловила у Києві екзотичну червонокнижну рибу (фото)
-
-
Ця риба дуже рідко потрапляє на гачок у річці Дніпро
Вугор потрапив на вудку рибалки у Києві. Жінка виловила його з річки Дніпро на донку.
Як розповіли у Telegram-каналі "Рибалка Київ", великого вугра, вагою 1,2 кг впіймала Юліана Рудик. Риба має довге тіло, через що схожа на товсту змію. Жінка ловила на донку (вудилище, призначене для лову риби з дна), наживка, на яку клюнув вугор — бичок. Вугра було спіймано у річці Дніпро на локації Водників острів.
Вугор живе у прісній воді, а розмножується лише у солоній
Варто зазначити, що ця екзотична риба дійсно водиться в басейні Дніпра. Вугор європейський (Anguilla anguilla) є прохідною рибою. Живе у прісній воді (річках, озерах). Проте, коли настає час розмноження, вугор вирушає у надзвичайно довгу та складну міграцію через Атлантичний океан до Саргасового моря. Там риба відкладає ікру та гине. Потім личинки вугра (лептоцефали) здійснюють зворотну подорож, повертаючись до європейських берегів, зокрема й у Дніпро.
Однак через низку негативних факторів — забруднення річок, перекриття шляхів міграції греблями та надмірний вилов, популяція вугра в Україні значно скоротилася. Зараз цей вид перебуває на межі зникнення і занесений до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України.
Вугор здавна вважається справжнім делікатесом
Ця риба цінується в багатьох кухнях світу за незвичайний смак та поживні властивості. Його ніжне, соковите м'ясо має високий вміст жиру, що надає йому багатий і витончений смак. Крім того, він має дуже мало кісток.
Ця риба популярна у японській, китайській, європейській та інших кухнях. В Японії з вугра роблять суші, роли та інші страви. У копченому чи маринованому вигляді вугор також є улюбленим делікатесом у багатьох країнах Європи, де його подають як закуску.
Незвичайний улов здивував українців
В коментарях багато хто навіть не знав, що це за риба. Інші не повірили, що вугра дійсно можна впіймати у Дніпрі. Ось деякі коментарі:
- Що це
- Анаконда?
- Що це за риба
- Ще не повністю розморозився
