Українець похизувався першим осіннім уловом. Хто потрапив на вудку рибалки (фото)

Рибалки полюбляють демонструвати свою здобич

Риболовля — захоплива справа, що має багатьох прихильників. Рибалки часто хизуються уловом, цього разу показали чималеньку щуку, першу, виловлену цієї осені.

Михайло Савран у Facebook-групі "Рибалка Кривий Ріг" опублікував кадри улову та підписав кадр "перша осіння щука". Чоловік не уточнив, у якій водоймі вполював хижачку.

Щука досить величенька. Фото: Михайло Савран

На кадрах можна побачити, що щука доволі велика. Чоловік випустив щуку, він показав, як риба попливла "додому".

Після "фотосесії" щуку відпустили

Щука — хитра хижачка

Це жителька прісноводних водойм. В Україні щука мешкає в річках, озерах, водосховищах та ставках. Ця риба дуже стрімка, агресивна та хитра. Виловити її не так легко, це вимагає від рибалки справжньої майстерності.

Щука - санітар водоймищ

Тіло щуки витягнуте у вигляді торпеди, вона також має велику голову. Рот у щуки величезний, її щелепи всіяні двома рядами гострих зубів. Щука може досягати значних розмірів, деякі особини можуть важити до 10 кілограмів.

Попри свій страхітливий вигляд ця хижа риба приносить чимало користі екосистемі. Щука є одним з головних санітарів водойми. Вона полює на слабку, хвору та дрібну рибу, чим підтримує здоровий баланс. Щука нападає на свою здобич з засідки, блискавично кидаючись на неї. М'ясо щуки не лише смачне, але й дієтичне: має мало жиру та багате на корисні елементи.

Раніше "Телеграф" писав про рибалку, який описав справжній батл зі щукою. Врешті решт чоловік виловив, хижачку, яка запекло боролася за своє життя.