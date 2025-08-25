Рибалка похизувався шикарним уловом. Хижачка влаштувала справжній балет на воді (фото)

Ця прісноводна жителька по-справжньому боролася за своє життя

Риболовля в Україні є поширеним захопленням. Рибалки, як заведено, хизуються уловом — чоловік показав щук, яких йому вдалося впіймати у свято — День Незалежності.

Фото улову на власній Facebook-сторінці опублікував Сергій Дідора з Кривого Рогу. Чоловік не уточнив місце успішної риболовлі, проте показав кілька великих щук, що йому вдалося виловити.

Рибалка показав свій трофей

В свято мені фартонуло як рибаку. Це моя найбільш улюблена риба. Вона просто не дається. Треба активний лов. І коли щука ударяє вона не здається і влаштовує боротьбу за свою свободу і навіть може бути трохи хитрішою — як ця. Взяла далеко від човна і йшла спокійно — а ближче зі збереженими силами влаштувала опір зі стрибками в висоту і балетом на поверхні води. Потім занурилась під човен і добре, що спрацювала котушка, бо однією рукою не міг втримати спінінг, а друга з безпомічною підхваткою була без дії Сергій Дідора

Рибалці вдалося виловити кілька щук

Щука — справжній трофей для рибалок

Ця хижа прісноводна риба мешкає в річках, озерах та ставках України. Щука дуже стрімка, агресивна та хитра, тому виловити її — справжня перемога для кожного рибалки.

Хижачка виглядає ефектно, хоча й страхітливо

Щука має витягнуте, торпедоподібне тіло і велику голову. Її величезна страхітлива паща всіяна гострими зубами, розташованими в два ряди. Ця риба може сягати значних розмірів, а її вага іноді перевищує 10 кілограмів.

Щука — один з головних водних санітарів. Вона полює на слабку, хвору та дрібну рибу, підтримуючи здоровий баланс екосистеми. Ця хижачка полює з засідки, блискавично кидаючись на здобич, що пропливає повз. М'ясо щуки вважається дієтичним, воно смачне та багате на корисні елементи.

