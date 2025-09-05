"Оце… довгі руки в хлопця": дніпровський рибалка похизувався великим уловом та розбурхав соцмережі (фото)

Українці позаздрили такому улову

У Дніпрі рибалка заявив про неймовірний улов — сазана вагою майже 12 кг. Фото з величезною рибою миттєво розлетілося в соцмережах, викликавши бурхливу дискусію серед користувачів.

Фото опублікував місцевий Telegram-канал. Достовірність знімка залишається невідомою — немає жодних підтверджень, що фото не було відредаговане.

Чоловік продемонстрував вдалу риболовлю

У коментарях користувачі по-різному відреагували на улов:

"Успішного рибалку вирізняє вміння правильно фотографувати рибу"

"Це, напевно, найщасливіший день у житті цього рибалки. Вітаємо"

"Ага, а кістка в нього розміром з голову"

"Щасливчик"

"А що з рукою?"

"Оце… довгі руки в хлопця"

Що пишуть українці під фото

Люди натякали на несправжність фото або ж "правильний" ракурс, завдяки чому сазан здається справжнім велетнем.

Що відомо про цю рибу

Сазан — дика прісноводна риба родини коропових (лат. Cyprinus carpio), яка є предком культурного коропа. Вона мешкає в басейнах Чорного, Азовського та Каспійського морів, а також у річках Південно-Східної Азії. Сазан віддає перевагу тихим ділянкам водойм і харчується рослинною їжею та дрібними тваринами.

Часто сазана в природі плутають із коропом. Втім, забарвлення першої риби зазвичай сріблясто-сіре, тоді як у коропів можуть зустрічатися дзеркальні варіанти з жовтими або сріблястими відтінками, а також червоні, чорні чи помаранчеві — особливо в японських коропів коі. Сазан відзначається підвищеною обережністю та полохливістю, адже у природі його хижаки — сом та інші великі риби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловік поділився у Facebook-групі Кривого Рогу фотографіями свого улову, підписавши їх як "перша осіння щука". При цьому він не вказав, у якій саме водоймі спіймав рибу.