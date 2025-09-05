"Оце… довгі руки в хлопця": дніпровський рибалка похизувався великим уловом та розбурхав соцмережі (фото)
Українці позаздрили такому улову
У Дніпрі рибалка заявив про неймовірний улов — сазана вагою майже 12 кг. Фото з величезною рибою миттєво розлетілося в соцмережах, викликавши бурхливу дискусію серед користувачів.
Фото опублікував місцевий Telegram-канал. Достовірність знімка залишається невідомою — немає жодних підтверджень, що фото не було відредаговане.
У коментарях користувачі по-різному відреагували на улов:
- "Успішного рибалку вирізняє вміння правильно фотографувати рибу"
- "Це, напевно, найщасливіший день у житті цього рибалки. Вітаємо"
- "Ага, а кістка в нього розміром з голову"
- "Щасливчик"
- "А що з рукою?"
- "Оце… довгі руки в хлопця"
Люди натякали на несправжність фото або ж "правильний" ракурс, завдяки чому сазан здається справжнім велетнем.
Що відомо про цю рибу
Сазан — дика прісноводна риба родини коропових (лат. Cyprinus carpio), яка є предком культурного коропа. Вона мешкає в басейнах Чорного, Азовського та Каспійського морів, а також у річках Південно-Східної Азії. Сазан віддає перевагу тихим ділянкам водойм і харчується рослинною їжею та дрібними тваринами.
Часто сазана в природі плутають із коропом. Втім, забарвлення першої риби зазвичай сріблясто-сіре, тоді як у коропів можуть зустрічатися дзеркальні варіанти з жовтими або сріблястими відтінками, а також червоні, чорні чи помаранчеві — особливо в японських коропів коі. Сазан відзначається підвищеною обережністю та полохливістю, адже у природі його хижаки — сом та інші великі риби.
