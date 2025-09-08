Потап раптово "змінив" громадянство та нарвався на гнів українців (фото)

Потап у США порівняв себе з американцем

Популярний співак і продюсер Потап, якого критикують за перебування за кордоном, здивував українців новою заявою. Він ствердив, що у Сполучених Штатах Америки виглядає як місцевий.

На своїй сторінці в інстаграмі Потап зазначив, що оновив свій імідж. На думку продюсера, після зміни стилю він не схожий на емігранта.

Slavic Balagan щойно приземлився в Нью-Йорку і… знаєте що? Я знайшов тут стільки нових друзів, що вирішив повністю змінити свій стиль. Тепер я маю вигляд настільки місцевого, що навіть не можна сказати, що я не народився і не виріс у Нью-Йорку. Потап

Користувачі мережі негативно сприйняли таку заяву виконавця. Вони зазначили, що артист все більше віддаляється від України та забуває про реалії війни.

"Людина *амно".

"А "воно" когось цікавить?".

"Навіщо йому та Україна".

"Я чогось думала, що він розумніший, а в нього не мізки, а *айно".

"Патоп".

"Перевертень, інакше його не назвеш. Огидно дивитися на нього, якщо ще зіставити його з нашими хлопцями, які тримають зброю в руках, захищаючи всіх нас".

"Людину вивести з села можна, але село з людини не виведеш. Господи, "нью-йорківець", ти, наш. Далеко куцому до зайця".

"П*дор".

"А він не забув, що він — ко*ел!?".

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагували українці на можливе повернення Потапа в Україну. Він говорив, що може приїхати на батьківщину.