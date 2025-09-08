Потап внезапно "сменил" гражданство и нарвался на гнев украинцев (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Потап в США сравнил себя с американцем
Популярный певец и продюсер Потап, которого критикуют за нахождение за границей, удивил украинцев новым заявлением. Он заявил, что в Соединенных Штатах Америки выглядит как местный.
На своей странице в инстаграме Потап отметил, что обновил свой имидж. По мнению продюсера, после смены стиля он не похож на эмигранта.
Slavic Balagan только что приземлился в Нью-Йорке и… знаете что? Я обнаружил здесь столько новых друзей, что решил полностью изменить свой стиль. Теперь я выгляжу настолько местным, что даже нельзя сказать, что я не родился и не вырос в Нью-Йорке.
Пользователи сети негативно восприняли такое заявление исполнителя. Они отметили, что артист все больше удаляется от Украины и забывает о реалиях войны.
- "Человек *амно".
- "А "оно" кого-то интересует?".
- "Зачем ему эта Украина".
- "Я почему-то думала, что он умнее, а у него не мозги, а "*айно".
- "Потоп".
- "Оборотень, иначе его не назовешь. Отвратительно смотреть на него, если еще сопоставить его с нашими ребятами, которые держат оружие в руках, защищая всех нас".
- "Человека вывести из села можно, но село из человека не выведешь. Господи, "нью-йорковец", ты, наш. Далеко куцему до зайца".
- "П*дор".
- "А он не забыл, что он — ко*ел!?".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали украинцы на возможное возвращение Потапа в Украину. Он говорил, что может приехать на родину.