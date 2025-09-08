Потап внезапно "сменил" гражданство и нарвался на гнев украинцев (фото)

Потап в США сравнил себя с американцем

Популярный певец и продюсер Потап, которого критикуют за нахождение за границей, удивил украинцев новым заявлением. Он заявил, что в Соединенных Штатах Америки выглядит как местный.

На своей странице в инстаграме Потап отметил, что обновил свой имидж. По мнению продюсера, после смены стиля он не похож на эмигранта.

Slavic Balagan только что приземлился в Нью-Йорке и… знаете что? Я обнаружил здесь столько новых друзей, что решил полностью изменить свой стиль. Теперь я выгляжу настолько местным, что даже нельзя сказать, что я не родился и не вырос в Нью-Йорке. Потап

Потап заявил, что выглядит в США как местный

Пользователи сети негативно восприняли такое заявление исполнителя. Они отметили, что артист все больше удаляется от Украины и забывает о реалиях войны.

"Человек *амно".

Пользователь сети назвал Потапа *амном, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"А "оно" кого-то интересует?".

Пользователь сети спросила, кого интересует Потап, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"Зачем ему эта Украина".

Пользователь сети риторически утвердила, что Потапа не интересует Украина, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"Я почему-то думала, что он умнее, а у него не мозги, а "*айно".

Пользователь сети написала, что считала Потапа умнее, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"Потоп".

Пользователь сети написала на Потапа "Потоп", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"Оборотень, иначе его не назовешь. Отвратительно смотреть на него, если еще сопоставить его с нашими ребятами, которые держат оружие в руках, защищая всех нас".

Пользователь сети назвала Потапа "оборотнем", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"Человека вывести из села можно, но село из человека не выведешь. Господи, "нью-йорковец", ты, наш. Далеко куцему до зайца".

"Далеко куцему до зайца" — написала пользователь о Потапе, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"П*дор".

Пользователь сети написала на Потапа "п*дор", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

"А он не забыл, что он — ко*ел!?".

Пользователь сети назвала Потапа "колом", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали украинцы на возможное возвращение Потапа в Украину. Он говорил, что может приехать на родину.