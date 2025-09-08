Укр

Потап внезапно "сменил" гражданство и нарвался на гнев украинцев (фото)

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Продюсер и певец Потап
Продюсер и певец Потап. Фото Инстаграм Потапа

Потап в США сравнил себя с американцем

Популярный певец и продюсер Потап, которого критикуют за нахождение за границей, удивил украинцев новым заявлением. Он заявил, что в Соединенных Штатах Америки выглядит как местный.

На своей странице в инстаграме Потап отметил, что обновил свой имидж. По мнению продюсера, после смены стиля он не похож на эмигранта.

Slavic Balagan только что приземлился в Нью-Йорке и… знаете что? Я обнаружил здесь столько новых друзей, что решил полностью изменить свой стиль. Теперь я выгляжу настолько местным, что даже нельзя сказать, что я не родился и не вырос в Нью-Йорке.

Потап

Потап заявил, что выглядит в США как местный

Пользователи сети негативно восприняли такое заявление исполнителя. Они отметили, что артист все больше удаляется от Украины и забывает о реалиях войны.

  • "Человек *амно".
Потап сказал, что выглядит как американец реакция сети
Пользователь сети назвал Потапа *амном, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "А "оно" кого-то интересует?".
Как реагируют украинцы на Потапа в США
Пользователь сети спросила, кого интересует Потап, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "Зачем ему эта Украина".
Потап написал, что похож на американца реакция украинцев
Пользователь сети риторически утвердила, что Потапа не интересует Украина, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "Я почему-то думала, что он умнее, а у него не мозги, а "*айно".
Потап улетел в США реакция сети
Пользователь сети написала, что считала Потапа умнее, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "Потоп".
Пользователи сети о Потапе
Пользователь сети написала на Потапа "Потоп", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "Оборотень, иначе его не назовешь. Отвратительно смотреть на него, если еще сопоставить его с нашими ребятами, которые держат оружие в руках, защищая всех нас".
Что думают украинцы о Потапе
Пользователь сети назвала Потапа "оборотнем", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "Человека вывести из села можно, но село из человека не выведешь. Господи, "нью-йорковец", ты, наш. Далеко куцему до зайца".
Потап как реагируют украинцы
"Далеко куцему до зайца" — написала пользователь о Потапе, скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "П*дор".
Потап назвал себя похожим на американца
Пользователь сети написала на Потапа "п*дор", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"
  • "А он не забыл, что он — ко*ел!?".
Потап в США что пишут в Украине
Пользователь сети назвала Потапа "колом", скриншот с фейсбук-страницы "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали украинцы на возможное возвращение Потапа в Украину. Он говорил, что может приехать на родину.

Теги:
#США #Реакция #Украинцы #Потап