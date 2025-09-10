Територія парку була відкрита не для всіх: як раніше виглядав Сад Шевченка в Харкові

Сад Шевченка постійно змінюється

Сад імені Тараса Шевченка в Харкові — одне з найзнаковіших місць у центрі міста. За два століття свого існування він сильно змінився. "Телеграф" пропонує згадати, яким був цей сад раніше.

Спочатку сад називався Університетським і був закладений у 1804 році одночасно із заснуванням Харківського університету. Територія являла собою природну діброву, частина якої збереглася до наших днів у вигляді двадцяти старих дубів-велетнів.

Університетський сад у Харкові

Сад був розділений на дві частини: ботанічну, призначену для навчальних і наукових цілей, і громадську — побудовану в англійському ландшафтному стилі. Для збагачення флори сюди завозили саджанці з Криму та з маєтку графині Браницької в Білій Церкві. Територія була оточена кам'яною огорожею з кованими ґратами.

Оранжерея універсистетського саду

У XIX столітті тут з'явилося кілька важливих об'єктів: у 1839 році — Інститут шляхетних дівчат, а в 1854-му — Ветеринарний інститут. З часом поруч з Університетським садом виник і Сад Комерційного клубу, де проходили концерти й навіть оперні вистави. У 1891 році павільйон клубу згорів і так і не був відновлений.

Сад Комерційного клубу

У 1896 році на території побудували зоосад. У 1906 році був побудований корпус акваріума, а в 1911-му — почалося створення повноцінного зоосаду. Вхід до нього знаходився з боку вулиці Сумської, поруч із пам'ятником Василю Каразіну.

Після революції Сад Комерційного клубу був перетворений на Профспілковий сад з атракціонами, літнім театром і читальнею. Довгий час вхід до нього залишався платним. Тільки в 1933 році огорожі між Університетським, Профспілковим і Ботанічним садами зняли й територія стала відкритою для всіх.

Через два роки, у 1935 році на території встановили пам'ятник Тарасу Шевченку. Відтоді об'єднаний сад отримав свою нинішню назву.

1935 року сад перейменували на честь Тараса Шевченка після встановлення пам’ятника поету

У роки Другої світової війни парк сильно постраждав: багато вікових дерев було знищено. Після звільнення Харкова почалося відновлення. На честь 300-річчя Харкова на території саду Шевченка спорудили каскад з фонтаном.

З часом на території саду з'явилися нові фонтани, кіноконцертний зал "Україна", легендарне кафе "Кристал". І зміни тут відбуваються постійно.