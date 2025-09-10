Территория парка была открыта не для всех: каким раньше был Сад Шевченко в Харькове

Сад Шевченко постоянно меняется

Сад имени Тараса Шевченко в Харькове — одно из самых знаковых мест в центре города. За два века своего существования он сильно изменился. "Телеграф" предлагает вспомнить, каким был этот сад раньше.

Изначально сад назывался Университетским и был заложен в 1804 году одновременно с основанием Харьковского университета. Территория представляла собой естественную дубраву, часть которой сохранилась до наших дней в виде двадцати старых дубов-великанов.

Университетский сад в Харькове

Сад был разделен на две части: ботаническую, предназначенную для учебных и научных целей, и общественную — построенную в английском ландшафтном стиле. Для обогащения флоры сюда завозили саженцы из Крыма и из имения графини Браницкой в Белой Церкви. Территория была окружена каменной оградой с коваными решетками.

Оранжерея универсистетского сада

В XIX веке здесь появилось несколько важных объектов: в 1839 году — Институт благородных девиц, а в 1854-м — Ветеринарный институт. Со временем рядом с Университетским садом возник и Сад Коммерческого клуба, где проходили концерты и даже оперные спектакли. В 1891 году павильон клуба сгорел и так и не был восстановлен.

Сад Коммерческого клуба

В 1896 году на территории построили зоосад. В 1906 году был построен корпус аквариума, а в 1911-м — началось создание полноценного зоосада. Вход в него находился со стороны улицы Сумской, рядом с памятником Василию Каразину.

После революции Сад Коммерческого клуба был преобразован в Профсоюзный сад с аттракционами, летним театром и читальней. Долгое время вход в него оставался платным. Только в 1933 году ограждения между Университетским, Профсоюзным и Ботаническим садами сняли и территория стала открытой для всех.

Спустя два года, в 1935 году на территории установили памятник Тарасу Шевченко. С тех пор объединенный сад получил свое нынешнее название.

В 1935 году сад переименовали в честь Тараса Шевченко после установки памятника поэту

В годы Второй мировой войны парк сильно пострадал: многие вековые деревья были уничтожены. После освобождения Харькова началось восстановление.

В честь 300-летия Харькова на территории сада Шевченко соорудили каскад с фонтаном. Со временем на территории сада появились новые фонтаны, киноконцертный зал "Украина", легендарное кафе "Кристалл". И изменения здесь происходят постоянно.