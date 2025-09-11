Вежа-корона чи скляний циліндр: ШІ показав, що можна збудувати замість "Паруса" у Дніпрі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Замість величезної бетонної недобудови міг би бути сучасний об'єкт
Готель "Парус" на набережній у Дніпрі знають усі. Попри те, що його так і не ввели в експлуатацію, будівля стала впізнаваним символом міста. 2022 року влада міста знести "Парус" і звільнити місце для нового об’єкта, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну відклало ці плани.
Майбутнє цієї будівлі все ще залишається відкритим. Тим часом, Телеканал D1 опублікував фотографії об'єктів, які могли б з'явитися на місці легендарної недобудови за версією штучного інтелекту.
Варіант 1
Сучасна багаторівнева будівля у вигляді прозорого циліндра з хвилеподібними балконами або терасами.
Варіант 2
Масивна будівля в конструктивістському стилі, що складається з бетонних блоків, які перетинаються. Така споруда виглядає суворою та фундаментальною і сильно контрастує з мальовничою природою.
Варіант 3
Темна будівля з нерівними формами та величезними отворами, які одночасно слугують вікнами. Сміливий дизайн, наче взятий із фантастичного фільму.
Варіант 4
Хмарочос із гладкою, монолітною поверхнею, яка згинається і закручується до основи. Виглядає сучасно, але не дуже реалістично.
Варіант 5
У цьому об'єкті кожен побачить щось своє. Комусь будова може нагадати корону, а комусь — квітку.
Варіант 6
Футуристична конструкція у вигляді величезного кільця, всередині якого знаходиться спіралеподібна будівля з терасами, на яких ростуть дерева.
Варіант 7
Будівля складної, вигнутої форми з фасадом, в якому поєднані скло та метал.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд мала набережна у Дніпрі ще до будівництва готелю "Парус". Зараз важко повірити, що це було зручне місце для прогулянок із зеленою зоною.