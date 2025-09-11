Вежа-корона чи скляний циліндр: ШІ показав, що можна збудувати замість "Паруса" у Дніпрі

Замість величезної бетонної недобудови міг би бути сучасний об'єкт

Готель "Парус" на набережній у Дніпрі знають усі. Попри те, що його так і не ввели в експлуатацію, будівля стала впізнаваним символом міста. 2022 року влада міста знести "Парус" і звільнити місце для нового об’єкта, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну відклало ці плани.

Майбутнє цієї будівлі все ще залишається відкритим. Тим часом, Телеканал D1 опублікував фотографії об'єктів, які могли б з'явитися на місці легендарної недобудови за версією штучного інтелекту.

Варіант 1

Сучасна багаторівнева будівля у вигляді прозорого циліндра з хвилеподібними балконами або терасами.

Варіант 2

Масивна будівля в конструктивістському стилі, що складається з бетонних блоків, які перетинаються. Така споруда виглядає суворою та фундаментальною і сильно контрастує з мальовничою природою.

Варіант 3

Темна будівля з нерівними формами та величезними отворами, які одночасно слугують вікнами. Сміливий дизайн, наче взятий із фантастичного фільму.

Варіант 4

Хмарочос із гладкою, монолітною поверхнею, яка згинається і закручується до основи. Виглядає сучасно, але не дуже реалістично.

Варіант 5

У цьому об'єкті кожен побачить щось своє. Комусь будова може нагадати корону, а комусь — квітку.

Варіант 6

Футуристична конструкція у вигляді величезного кільця, всередині якого знаходиться спіралеподібна будівля з терасами, на яких ростуть дерева.

Варіант 7

Будівля складної, вигнутої форми з фасадом, в якому поєднані скло та метал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд мала набережна у Дніпрі ще до будівництва готелю "Парус". Зараз важко повірити, що це було зручне місце для прогулянок із зеленою зоною.