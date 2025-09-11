Башня-корона или стеклянный цилиндр: ИИ показал, что можно построить вместо "Паруса" в Днепре

Вместо огромного бетонного недостроя мог бы быть современный объект

Гостиницу "Парус" на набережной в Днепре знают все. Несмотря на то, что ее так и не ввели в эксплуатацию, здание стало узнаваемым символом города. В 2022 году власти города планировали снести "Парус" и освободить место для нового объекта, но полномасштабное вторжение России в Украину отложило эти планы.

Будущее этого здания все еще остается открытым. Тем временем Телеканал D1 опубликовал фотографии объектов, которые могли бы появиться на месте легендарного недостроя по версии искусственного интеллекта.

Вариант 1

Современное многоуровневое здание в виде прозрачного цилиндра с волнообразными балконами или террасами.

Вариант 2

Массивное здание в конструктивистском стиле, состоящее из пересекающихся бетонных блоков. Такая постройка выглядит суровой и фундаментальной и сильно контрастирует с живописной природой.

Вариант 3

Темное здание с неровными формами и огромными проемами, которые одновременно служат окнами. Смелый дизайн, как будто взятый из фантастического фильма.

Вариант 4

Небоскреб с гладкой, монолитной поверхностью, которая изгибается и закручивается к основанию. Выглядит современно, но не очень реалистично.

Вариант 5

В этом объекте каждый увидит что-то свое. Кому-то строение может напомнить корону, а кому-то — цветок.

Вариант 6

Футуристическая конструкция в виде огромного кольца, внутри которого находится спиралевидное здание с террасами, на которых растут деревья.

Вариант 7

Здание сложной, изогнутой формы с фасадом, в котором соединены стекло и металл.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела набережная в Днепре еще до строительства гостиницы "Парус". Сейчас сложно поверить, что это было удобное место для прогулок с зеленой зоной.